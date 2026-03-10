El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó este martes su simpatía con la posibilidad de eliminar las candidaturas independientes de la legislación electoral al considerar que la Constitución no contempla esa figura.

El legislador sostuvo que el Congreso no puede legislar sobre aspectos que no estén establecidos en la Carta Magna, al apoyar la propuesta que el Senado aprobó en primera discusión y que busca eliminar los artículos de las candidaturas independientes que ya establece la Ley de Régimen Electoral.

"La Constitución de la República no contiene espacio para las candidaturas independientes, entonces el Congreso Nacional, si eliminara esa posibilidad, lo único que está haciendo es actualizando la ley con lo que establece nuestra Constitución", explicó.

La Constitución

Pacheco indicó que cuando la Constitución establezca las candidaturas independientes y una vía para ello, el Congreso podría legislar sobre el tema.

El presidente de la Cámara Baja también informó que la comisión que estudió los proyectos relacionados con este tema rindió un informe no favorable y detalló que ese documento abarca tres iniciativas: una presentada por la Junta Central Electoral, otra del diputado Elías Wessin Chávez y una del diputado Rogelio Alfonso Genao.

De acuerdo con Pacheco, la Cámara de Diputados ya hizo su parte al emitir el informe desfavorable, pero indicó que esperarán a que el Senado concluya su proceso sobre el tema para continuar el proceso congresual.

"Pero te adelanto, para que esta conversación no sea vana, que yo tengo simpatía con lo que está haciendo el Senado", concluyó al aclarar que, aunque esa es su postura particular, el tema será decidido por el pleno de la Cámara de Diputados.

Los bloqueos a los independientes

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados han impuesto trabas a las candidaturas independientes. La semana pasada, el Senado aprobó por mayoría de votos un proyecto de ley que elimina todos los artículos referentes a las candidaturas independientes en la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral.

Mientras que la Cámara de Diputados, a mediados del 2025, emitió un informe desfavorable a todos los proyectos que buscaban regular las candidaturas independientes.

En ese entonces, la comisión de diputados consideró que, antes de aceptar las candidaturas independientes, el Congreso debe hacer una reforma constitucional para cambiar el artículo 216 de la Carta Magna, que dispone que la participación política se realiza a través de partidos.

Las dos decisiones de ambas cámaras congresuales desconocen una sentencia del Tribunal Constitucional que, en diciembre de 2024, estableció que la ley no debe imponer trabas a los aspirantes independientes.