La propuesta para aumentar a seis meses la licencia materna se estudiará junto a reforma laboral

La propuesta de ley sugerida por la organización Prolactar RD que busca aumentar a seis meses la licencia por maternidad y a 15 días la de paternidad, será analizada a partir del jueves en conjunto con varias iniciativas de la reforma laboral.

El presidente de la comisión permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, el legislador Mélido Mercedes, explicó que el anteproyecto de las licencias maternas tiene un enfoque dirigido a modificar el Código de Trabajo en varios artículos, por lo que tendrá que ser analizado junto a la enmienda que ya lleva más de un año sin un avance claro.

En esencia, la propuesta de Prolactar busca aumentar a seis meses las licencias maternas bajo el argumento de que varias sociedades mundiales de pediatría recomiendan la lactancia exclusiva hasta ese tiempo, además de que se crean lazos más sólidos entre las madres y los recién nacidos.

Las razones de licencias aumentadas

La presidente de Prolactar, María Aurelina Estévez, también abogó por un aumento a 15 días de la licencia por paternidad que, a su juicio, permitiría que los padres sirvan de auxilio para mujeres que dan a luz a través de cesáreas. Según explicó, estas cirugías mayores requieren más cuidados, atenciones y ayuda.

Además del aumento en el beneficio, la organización también propuso a los diputados que incluyan nuevas figuras como licencias por duelos ante la muerte de un recién nacido y licencias para padres adoptivos.

Todas las propuestas, según el diputado Mercedes, serán ponderadas a partir del jueves, pero ya la comisión avanzó con la lectura de las sugerencias y se propone estudiarlas antes de rendir un informe sobre la reforma laboral.

Un informe pronto

Al ser cuestionado sobre la tardanza en el estudio de la reforma laboral, que también implicaría un retraso en el análisis de más meses para la licencia materna, el legislador garantizó que los legisladores que estudian el proyecto "están muy motivados" con avanzar y aprobar un informe en esta misma legislatura, prevista para concluir en julio de este año.

"Ya, con Dios delante, en dos sesiones de trabajo de la comisión terminaríamos los 15 artículos pendientes y después de eso van los arreglos de estilo", enfatizó el diputado de la Fuerza del Pueblo.

La propuesta de la reforma laboral se estudia en el Congreso desde octubre de 2024 y ahora, un año y medio después, no ha logrado su aprobación por diferencias de criterios entre los legisladores, los empresarios y los sectores sindicales que agrupan a los trabajadores.

Aunque el proyecto de reforma laboral depositado por el presidente Luis Abinader no toca la cesantía, es el punto que precisamente ha enfrentado a los sectores y ha provocado los obstáculos a la iniciativa.