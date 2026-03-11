El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, depositó este miércoles una propuesta de modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de fortalecer los controles sobre el financiamiento político, prohibir la entrada de dinero ilícito en las organizaciones partidarias y evitar que personas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular.

La iniciativa fue presentada ante el bloque de legisladores del PRM en el Senado e introduce cambios en varios artículos de la ley vigente, incluyendo requisitos adicionales de integridad para aspirantes a candidaturas y mayores controles sobre las contribuciones económicas a los partidos.

Cambios propuestos en la ley de partidos

Uno de los cambios propuestos se enfoca en el artículo 49 de la ley, que establece los requisitos para ostentar una precandidatura o candidatura dentro de los partidos.

La propuesta busca agregar nuevas condiciones que deberán cumplir quienes aspiren a cargos de elección popular o de dirección partidaria. Entre ellas figura la presentación de una declaración jurada de patrimonio conforme a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Además, los aspirantes tendrían que presentar una certificación de no antecedentes penales vigente emitida por las autoridades dominicanas y otra certificación similar de los países donde hayan residido durante los últimos 15 años.

La propuesta también establece la obligación de someterse a una prueba antidopaje actualizada que confirme la ausencia de sustancias psicotrópicas en el cuerpo.

En el caso de personas que hayan estado sujetas a la ley de declaración jurada de patrimonio, deberán presentar una certificación de la Cámara de Cuentas que confirme que cumplieron con la entrega de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos.

Posibilidad de sustituir candidatos por falsedad

La propuesta también introduce modificaciones al artículo 56 de la ley, relativo a las limitaciones para sustituir candidaturas.

Actualmente, la legislación solo permite sustituir a un candidato en casos específicos, como la renuncia formal, la comprobación de una violación grave a la Constitución o a la ley, o una condena penal.

El proyecto del PRM propone agregar nuevas causales para la sustitución, entre ellas que se determine la falsedad u omisión relevante en la información presentada por el aspirante.

Financiamiento de partidos

El proyecto plantea modificar el artículo 60 de la ley para obligar a los partidos a aplicar "procedimientos de debida diligencia y controles internos sobre el origen, trazabilidad e identidad de los aportantes".

Con estos controles, según la pieza, se busca prevenir la recepción de recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada.

La propuesta establece que los partidos podrán recibir aportes de personas físicas o jurídicas, como ya contempla la ley, pero siempre que se identifique y verifique al aportante y se confirme el origen lícito de los recursos, sin permitir la intermediación de los aportes.

Asimismo, en el punto sobre contribuciones ilícitas se incluirían los recursos vinculados al lavado de activos, al terrorismo y a la criminalidad organizada.

El proyecto también plantea que, en caso de que un partido reciba recursos cuya procedencia ilícita sea detectada posteriormente, estos deberán ser devueltos de inmediato.

Paliza: La democracia debe ser un muro frente al crimen

Durante la presentación del proyecto, Paliza afirmó que la iniciativa busca fortalecer la integridad del sistema político dominicano frente a la infiltración de estructuras criminales.

"En los últimos años, hemos visto cómo personas vinculadas a nuestro partido y a otros han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales. Es una realidad indignante. Pero la democracia no se fortalece negando la realidad, sino enfrentándola", expresó.

El dirigente político indicó que el proyecto introduce herramientas para reforzar la transparencia en el financiamiento y los controles dentro de las organizaciones partidarias.

"La democracia debe ser un muro frente al crimen y ese muro se construye con reglas claras, con controles efectivos y con voluntad política", sostuvo.

La propuesta debe ser asumida por los legisladores del PRM antes de ser sometida formalmente como un proyecto de ley.