La vicepresidenta Raquel Peña expresó este miércoles su apoyo a la eliminación de las candidaturas independientes en el país, al considerar que la política dominicana debe priorizar a los partidos.

Después de participar en la apertura del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, Peña respaldó el proyecto de ley que busca eliminar dos artículos de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, que disponen la regulación de las candidaturas independientes.

Al defender su postura, la vicepresidenta explicó que la sociedad dominicana está encaminada a "robustecerse" en términos de institucionalidad.

En ese sentido, dijo que el país debe seguir avanzando en términos de democracia y, por tanto, apostar al fortalecimiento de los partidos políticos, que son los que postulan a candidatos a puestos de elección popular.

"Que ellos (candidatos independientes) se inserten al partido político que más simpaticen y que hagan carrera política dentro de los diferentes partidos que tenemos", puntualizó.

Proyecto de ley del Senado

Al hablar así, apoyó tanto al proyecto de ley que se mueve en el Senado como a las posturas de los presidentes congresuales, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, quienes ya han señalado que las candidaturas independientes deben ser eliminadas porque no están contempladas en la Constitución.

El proyecto de ley que cursa en el Senado fue aprobado en primera lectura y solo está pendiente de una segunda discusión antes de ir a la Cámara de Diputados para una nueva evaluación.

La propuesta congresual está sustentada en el artículo 216 de la Constitución, que establece que una de las funciones de los partidos políticos es promover y sustentar las candidaturas a puestos de elección por votos.

Ley 20-23

Las candidaturas independientes ya están establecidas en la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral. Sin embargo, una sentencia emitida en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales los artículos referentes a las postulaciones desligadas de partidos.