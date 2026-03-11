Con mayoría a favor, Senado aprueba eliminar candidaturas independientes

Sesión del Senado de este miércoles 11 de marzo de 2026. ( HAROLYN GAVILÁN )

El Senado de la República aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que busca eliminar la figura de las candidaturas independientes del sistema electoral, mediante la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor y cuatro en contra y ahora deberá ser conocida por la Cámara de Diputados.

El proyecto fue propuesto por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), junto a otros diez legisladores.

Durante la sesión de hoy, el legislador arguyó que la medida busca cumplir con el mandato constitucional y evitar distorsiones en el sistema electoral.

Según explicó, la figura de las candidaturas independientes “no tiene arraigo constitucional” y su inclusión podría generar contradicciones con varios artículos de la Constitución, además de hacer “inadministrables” los procesos electorales para la Junta Central Electoral.

Genao sostuvo que con la iniciativa el Congreso Nacional “está volviendo sobre sus pasos” para corregir lo que consideró un error en la Ley 20-23, al entender que el sistema político dominicano ha operado durante más de seis décadas bajo un modelo de partidos.

El legislador también destacó que en las elecciones de 2024 participaron 28 partidos políticos y seis candidatos presidenciales, lo que, a su juicio, demuestra que existen espacios dentro del sistema para aspirar a cargos electivos.

A favor de la propuesta intervino el senador Antonio Marte, quien argumentó que permitir candidaturas independientes podría desbordar el proceso electoral.

“No habrá sábana o no habrá República Dominicana que coja los candidatos… eso sería un puro disparate”, expresó.

En contra

Previo a la aprobación de la pieza, el senador por Montecristi del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bernardo Alemán Rodríguez, pidió que la propuesta fuera enviada a vistas públicas para escuchar a los partidos políticos, la sociedad civil y a la Junta Central Electoral antes de su aprobación.

“Yo le voy a pedir que ese proyecto… vayamos a una vista pública para escuchar los diferentes partidos, la sociedad civil y una opinión de la Junta Central”, expresó.

Su propuesta fue rechazada.

En contra de la iniciativa también se pronunció el senador por el mismo partido, Antonio Taveras Guzmán, quien consideró que permitir candidaturas fuera de los partidos podría ampliar la democracia.

“Yo pienso que la discusión se ha llevado mal. No creo que eso afecte a la democracia; al contrario, pienso que eso amplía la democracia”, afirmó el senador por la provincia Santo Domingo.

Dijo que si bien el sistema de partido es el corazón de la democracia, sin partido político la democracia moderna representativa no pudiera existir. Agregó: “Ahora bien, ¿qué tipo de partido? Es lo que tenemos que preguntar, porque si los partidos están perdiendo credibilidad es precisamente por las malas actuaciones de los partidos políticos”.

"Muchos partidos políticos, la mayoría, han permitido que el crimen organizado se introduzca en el sistema de partido”, manifestó, al tiempo que expresó que ve "un miedo y creen que por esto el sistema de partido se va a fortalecer”.

Qué dicen los artículos que se derogan

El artículo 156 de la Ley 20-23 permite la presentación de candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional a través de agrupaciones políticas.

El artículo 157 establece los requisitos para aspirar de manera independiente a la Presidencia de la República, entre ellos contar con una estructura organizativa similar a la de los partidos políticos en todo el territorio nacional y presentar un programa de gobierno.

Mientras que el artículo 158 dispone que las agrupaciones que respalden candidaturas independientes en los municipios puedan mantener sus estructuras y participar en elecciones posteriores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Contra la sentencia

La propuesta legislativa busca modificar el marco electoral vigente tras la sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional, que abrió la posibilidad a que candidatos independientes aspiren a cargos electivos sin someterse al régimen de los partidos políticos