Depositan dos recursos ante el TC para frenar eliminación de candidaturas independientes

Representantes del proyecto Visión Nación y del Foro Permanente de la Candidatura Independiente depositaron dos recursos para frenar la eliminación de candidaturas independientes. ( DIARIO LIBRE/ISMAEL HIRALDO )

Las organizaciones Visión Nación y el Foro Permanente de la Candidatura Independiente depositaron este jueves dos recursos ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de detener el proyecto aprobado por el Senado que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral.

Durante una rueda de prensa, representantes de las organizaciones explicaron que interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad por omisión parcial y una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia, con las que procuran que el tribunal ordene frenar el trámite legislativo de la iniciativa.

La solicitud de medidas cautelares busca que el Tribunal Constitucional ordene al Senado detener el envío inmediato del proyecto a la Cámara de Diputados, mientras se conoce el fondo del conflicto constitucional.

Aprobación del Senado

El anuncio se produce luego de que el Senado aprobara en primera y segunda lectura un proyecto que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema político dominicano.

Acusan de desacato a senadores

Además, el foro denunció que la decisión del Senado constituye un "grave desacato" a una sentencia del Tribunal Constitucional que, según interpretan, reconoce la figura de las candidaturas independientes.

Al hablar así se refieren a la sentencia TC/0788/24, la cual, de acuerdo con su interpretación, estableció que las candidaturas independientes son una alternativa válida dentro del sistema democrático.

La sentencia fue emitida en diciembre del 2024 y, en el fallo, el Tribunal Constitucional consideró que la actual Ley de Régimen Electoral imponía muchas trabas de participación política a los candidatos independientes.

"El argumento falaz de estos legisladores es que las candidaturas independientes son inconstitucionales. Sin embargo, lo que sí dijo el Tribunal Constitucional es que lo inconstitucional es el monopolio de los partidos políticos sobre las candidaturas", sostuvieron.

Además, la organización rechazó el argumento de algunos legisladores de que el sistema político dominicano ha estado estructurado durante décadas alrededor de los partidos.

Según expusieron, las candidaturas independientes forman parte del ordenamiento jurídico dominicano desde 1926, por lo que consideran que se trata de una figura con una larga tradición en la legislación nacional.

La aprobación del Senado

En su sesión del miércoles, el Senado aprobó en segunda discusión y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca eliminar dos artículos de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, que son los referentes a las candidaturas independientes.

Al aprobar el proyecto, los senadores argumentaron que el artículo 216 de la Constitución solo permite la participación política a través de partidos organizados y reconocidos.