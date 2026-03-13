Las candidaturas independientes quedan a un paso erradicarse tras trámite de diputados

La Cámara de Diputados ahora decidirá el futuro de las candidaturas independientes en RD. ( FUENTE EXTERNA )

Tras cursar el tránsito legislativo habitual en el Senado, ahora las candidaturas independientes están más cerca de ser erradicadas del sistema electoral dominicano ya que el proyecto de ley que busca eliminarlas está en la cancha de la Cámara de Diputados, donde cuenta con un respaldo robusto.

Aunque fuera del Congreso existen voces que buscan mantener la regulación de las postulaciones desligadas de partidos —como el movimiento Proyecto Visión Nación y el abogado Alberto Fiallo-Billini, uno de los impulsores de las candidaturas independientes—, en la Cámara de Diputados el panorama es distinto.

Los diputados de todos los partidos, que ahora tienen la última palabra sobre la iniciativa, se muestran decididos a erradicar esta figura aprobando sin trabas el proyecto que ya fue conocido por el Senado.

Su argumento es único: la figura de las candidaturas no está contemplada en ningún artículo de la Constitución y, a su juicio, cualquier ley que las regule sería contraria a la Carta Magna.

Argumentos de diputados

Al respecto, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que la decisión del Senado "fue la correcta" porque las candidaturas independientes, a su entender, no pueden ser reguladas cuando la propia Constitución establece "que el derecho a elegir y ser elegido debe materializarse a través de partidos políticos" porque gobernar o representar no deben ser funciones de "un mesías que llegue a desestabilizar todo".

Así también lo entiende el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien precisó que, según la Constitución, son los partidos políticos los que "están capacitados para presentar candidaturas en todos los renglones" y así evitar que detrás de las candidaturas independientes surjan figuras ligadas al crimen organizado o a otros actos ilícitos.

Otros diputados de distintos partidos, como Elías Wessin Chávez (PQDC), Moisés Ayala (PRM), Rogelio Alfonso Genao (PRSC) y los propios líderes congresuales Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, ya han mostrado su respaldo a la eliminación de esa figura política, lo que vaticina una supresión sin trabas de las candidaturas independientes.

La Constitución

Todos se escudan en el artículo 216 de la Constitución que expresamente dice que las funciones de los partidos políticos son "garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia y contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular".

En consecuencia, el proyecto aprobado en el Senado busca alinearse con la Constitución al eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral. Los tres artículos son los que regulan las candidaturas independientes y fueron cuestionados por el Tribunal Constitucional en diciembre del 2024, cuando la alta corte consideró que la ley imponía trabas a las postulaciones libres de partidos.

A pesar de que en el Congreso todo está listo para eliminar sin obstáculos cualquier indicio de candidaturas independientes, el abogado Alberto Fiallo-Billini, quien impulsó a través de un recurso una mejor regulación para la figura política, consideró que la aprobación del Senado "obliga a que la participación política solo se haga a través de partidos", lo que limita un derecho constitucional a elegir y ser elegido.

"Yo creo que las candidaturas independientes vienen a fortalecer la democracia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nos obligan a votar por el menos malo, entonces eso te dice que la democracia tiene carencias", sostuvo.

Una opinión similar tiene el Proyecto Visión Nación que, representado por Carlos Mesa, anunció que sometió dos recursos ante el Tribunal Constitucional: uno para frenar el trámite legislativo de la iniciativa que busca eliminar las candidaturas independientes y una acción directa de inconstitucional por omisión, que persigue considerar como "un desacato" la inobservancia del Congreso al no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional de 2024.

La sentencia del TC

Aquella sentencia, firmada por mayoría de votos en el Tribunal Constitucional, proponía una nueva redacción para la Ley 20-23 en los aspectos relativos a las candidaturas independientes ya que, a consideración de los jueces, la normativa imponía trabas innecesarias a los aspirantes desligados de organizaciones políticas.

Aún con todo el viento contra y dejando de lado la sentencia, los legisladores están a solo un paso de erradicar las candidaturas independientes ya que la pieza que busca eliminarlas solo está pendiente de una aprobación en primera y segunda discusión en la Cámara de Diputados.