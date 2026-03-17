El Gobierno presentará en abril una reforma educativa más allá de la fusión de ministerios

El Gobierno depositará a mediados de abril un proyecto de reforma educativa integral que no se limitará a la fusión entre los ministerios de Educación y Educación Superior, sino que buscará transformar todo el sistema educativo dominicano, según informó este martes el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía.

El funcionario aclaró que la reforma que se prepara es un rediseño más amplio del modelo educativo que no se encamina únicamente a una discusión sobre fusión de ministerios.

Explicó que el proyecto original que fusiona los ministerios de Educación y Educación Superior "ya pertenece al Congreso", pero que se trabaja en una nueva propuesta que abarcará cambios más estructurales.

Santos Badía indicó que la propuesta incluirá la creación de un nuevo sistema educativo que abarque desde la primera infancia hasta la formación técnica y universitaria.

En ese esquema, según dijo, se mantiene la idea de contar con un solo órgano rector, aunque no bajo la figura de una fusión, sino de una estructura que trabaje en conjunto.

El ministro sostuvo que la reforma pretende que la educación sea concebida de manera integral, desde el ingreso de los niños al sistema hasta su salida con formación para la vida o una carrera técnica o universitaria.

Adelantó que el nuevo proyecto será sometido al Congreso junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Administración Pública y agregó que el proceso incluirá primero una reforma legislativa y posteriormente una reforma curricular.

En caso de que se cumpla el depósito de una nueva iniciativa educativa más integral que la propone la fusión, la propuesta original del Poder Ejecutivo, que plantea la unión del Minerd y el Mescyt, quedaría sin un futuro claro en el Senado.

Redimensionar el debate

En el Senado, el presidente de la comisión especial que estudia la iniciativa, Julito Fulcar, indicó que lo que se perfila es una "redimensión" del debate, pasando de una discusión centrada en la fusión a una más amplia sobre la transformación del sistema educativo.

Fulcar explicó que la comisión iniciará en los próximos días un proceso de consultas con todos los sectores involucrados, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible.

Señaló que la discusión incluirá aspectos como la reforma curricular y la actualización de la ley de educación, un tema que, recordó, lleva más de una década en debate.

El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) subrayó que la iniciativa de ampliar el alcance del proyecto proviene del Poder Ejecutivo, y que los trabajos se realizarán en coordinación con las autoridades que sometieron la propuesta.

Apoyan la revisión del proyecto

De su lado, el senador Rafael Barón Duluc consideró que el Gobierno ha mostrado apertura al escuchar las críticas sobre la fusión y precisó que se evalúan reajustes a la iniciativa ya que aún hay aspectos que deben seguir discutiéndose.

El legislador sostuvo que la educación es un tema fundamental y que el sistema debe fortalecerse, al tiempo que advirtió que la educación superior requiere especial atención en un contexto de transformación global.

En tanto, el senador Alexis Victoria Yeb, del PRM, reiteró su postura a favor de retirar la propuesta de unificación y argumentó que mantener separados los ministerios permitiría una mejor gestión.

Indicó que la unificación implicaría manejar los mismos recursos para ambas áreas, lo que, a su entender, limitaría su desarrollo.

La fusión y sus críticas

En diciembre de 2025, el Poder Ejecuivo depositó en el Senado el proyecto de ley para fusionar los dos ministerios encargados de la educación en el país, pero la iniciativa fue bombardeada de críticas porque uno de sus artículos propone una redistribución del 4 % del PIB para la educación.

Según el proyecto, la conquista del 4 % iría enfocada no solo para la educación primaria y secundaria, sino para la educación superior.

Desde que fue presentada, la propuesta del Poder Ejecutivo arrastró críticas de los sectores ligados a la educación dominicana como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) o la Acción Empresarial por la Educación (Educa), que vieron riesgos para la calidad de la formación en el proyecto.