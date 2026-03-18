Sin estudiarlo en comisión, los diputados aprobaron eliminar las candidaturas independientes

Sin estudiarlo en comisiones ni profundizarlo, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera discusión el proyecto de ley que modifica la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, para eliminar la figura de las candidaturas independientes.

Durante la sesión, después de leerlo completamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso que el proyecto sea aprobado en primera lectura y que luego, antes de una aprobación en segunda discusión, sea estudiado y debatido totalmente.

A través de sus votos, los diputados aceptaron la propuesta y decidieron que en una semana volverán a conocer el proyecto para decidir si lo aprueban en segunda lectura.

Antes de la aprobación, Pacheco respaldó el proyecto alegando que la situación con los candidatos independientes no se limita únicamente a las postulaciones presidenciales, sino que, en comunidades pequeñas, cualquiera podría competir por cargos congresuales o municipales.

Eliminación de artículos

En esencia, lo que busca el proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes es suprimir los artículos 156,157 y 158 de la Ley de Régimen Electoral para suprimir la figura política de los aspirantes desligados de partidos, como lo manda la normativa.

Según el proyecto que aprobaron los diputados, y que ya conocieron los senadores, las candidaturas independientes no están alineadas con la Constitución, por lo que no están permitidas en el sistema democrático del país.

Los legisladores se escudan en el artículo 216 de la Constitución, que establece que uno de los propósitos de los partidos políticos es garantizar la inclusión de candidaturas para las elecciones.

Rumbo a aprobación en segunda lectura

Con la aprobación de los diputados, ahora el proyecto se encamina a una aprobación en segunda lectura que, si se materializa, permitiría al Poder Ejecutivo promulgar u observar la ley.