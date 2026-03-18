El diputado de la provincia La Romana por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos de Pérez Juan, depositó este miércoles un proyecto de ley para regularizar el pago de las pensiones alimentarias en la que se incluya la extensión de la pensión hasta los 21 años en casos específicos.

Durante la presentación de la pieza legislativa, De Pérez precisó que el documento establece ampliar el tiempo de la pensión en caso de que los hijos se mantengan estudiando con calificaciones sobresalientes y de manera permanente.

Indicó que el 93 % de los hombres no cumple con la pensión y explicó que con la ley se busca tratar de que quienes burlan la manutención de los hijos, paguen. "Lo que queremos es que el Estado sea un aliado de las mujeres en la lucha por la pensión alimenticia", expresó el diputado.

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Medidas propuestas en el proyecto

En rueda de prensa, subrayó que el proyecto procura reivindicar a las mujeres y a los niños, así como proteger los sueños de los infantes, que quedan desamparados ante los padres morosos.

La propuesta de pieza legislativa está contemplada en 57 artículos y establece, además, la creación de registros nacionales de alimentantes y deudores morosos, interconectados con instituciones estatales para detectar incumplimientos.

Entre las sanciones dispone la prohibición de renovar licencias, obtener pasaportes, salir del país y aspirar a cargos públicos.

Así mismo, instaura que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) gestionará casos en el extranjero y se sancionará la paternidad falsa.