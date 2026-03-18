El diputado Carlos de Pérez depositó este miércoles un proyecto de ley que establece que los padres que se retrasen en el pago de pensiones alimenticias no podrán renovar licencia de conducir, obtener pasaporte ni salir del país, como parte de un régimen de consecuencias civiles más estricto para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones.

La iniciativa, que consta de 57 artículos, crea un registro nacional de alimentantes y un registro de deudores morosos, quienes estarán interconectados con el Poder Judicial, la Junta Central Electoral (JCE) y el sistema financiero, con el objetivo de detectar automáticamente los incumplimientos en el pago de la pensión alimenticia.

El legislador de la Fuerza del Pueblo sustentó su propuesta en que el 40 % de los hogares en el país son monoparentales, lo que implica que casi la mitad de la población es sostenida por una sola persona.

A su juicio, esa situación no responde a falta de interés de los progenitores, sino a un sistema de inspección alimenticia que calificó como "burocrático" y que, según explicó, termina favoreciendo a quienes evaden sus responsabilidades.

Consecuencias para deudores morosos

El diputado de La Romana indicó que, durante sus 27 años de ejercicio como abogado vinculado al sistema de justicia, observó de manera recurrente largas filas de mujeres en los tribunales reclamando pensiones alimenticias, con un promedio de hasta 60 casos diarios.

Además señaló que en la actualidad se interponen alrededor de 18,000 demandas de este tipo cada año, pero que muchas mujeres desisten del proceso debido al desgaste que implica.

El proyecto plantea consecuencias civiles específicas para los deudores morosos, quienes, además de no poder renovar licencia de conducir, porte y tenencia de armas de fuego ni pasaporte, tampoco podrán salir del país.

Asimismo, cualquier trámite ante el Estado requerirá una certificación que acredite estar al día en el cumplimiento de la pensión.

Entre las disposiciones más novedosas, según el diputado, la iniciativa establece que quienes estén registrados como deudores morosos no podrán aspirar a cargos de elección popular ni ser designados como servidores públicos.

También contempla la extensión de la pensión alimenticia hasta los 21 años, siempre que el beneficiario se mantenga estudiando de forma permanente y con calificaciones sobresalientes.

Gestión de pensiones en el extranjero

Además, el proyecto atribuye al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) la responsabilidad de gestionar el cumplimiento de la pensión en casos donde el padre o madre resida fuera del país.

Asimismo, se establece que, si el incumplimiento ocurre en el extranjero, el Mirex deberá gestionar la deportación, cancelación de visa o residencia del deudor.

Paternidad falsa

La iniciativa incluye también sanciones en casos de atribución falsa de paternidad, obligando a la mujer responsable a devolver el dinero recibido por concepto de pensión.

Además, dispone la obligación de rendir cuentas sobre el uso de estos recursos, asegurando que sean destinados exclusivamente a la manutención de los niños.

Hombres son los mayores deudores

El legislador señaló que el 93 % de quienes evaden el pago de la pensión alimenticia son hombres, lo que, a su juicio, deja en situación de desamparo a la mayoría de las mujeres que demandan este derecho.

De Pérez sostuvo que la iniciativa busca que el Estado se convierta en un aliado de las familias, especialmente de quienes enfrentan solos la crianza, y que contribuya a proteger el bienestar y el futuro de los niños.