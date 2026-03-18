Senado conforma comisión que estudiará reforma a ley de partidos

Sesión de hoy miércoles 18 de marzo en el Senado de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

El Senado de la República dejó conformada este miércoles una comisión especial que tendrá a su cargo el estudio de la modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recordó que en la sesión pasada se acordó anunciar la integración del equipo legislativo que analizará la iniciativa.

La comisión estará presidida por el senador Pedro Catrain Bonilla y la integran además Ramón Rogelio Genao, Odalis Rafael Rodríguez, Félix Bautista, Julito Fulcar, Aracelis Villanueva, Antonio Marte, María Mercedes Ortiz Dilone y Secundino Velázquez Pimentel.

De los Santos indicó que, como en todas las comisiones especiales, cualquier senador podrá participar libremente en las discusiones del proyecto.

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Iniciativa para fortalecer controles de financiamiento

La iniciativa que será estudiada fue depositada la semana pasada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, con el objetivo de fortalecer los controles sobre el financiamiento político y evitar la entrada de dinero ilícito a los partidos.

Cambios propuestos en la ley

Entre los principales cambios propuestos, el proyecto plantea modificar el artículo 49 de la ley para exigir nuevos requisitos de integridad a quienes aspiren a cargos de elección popular o posiciones internas en los partidos.

Entre ellos, la presentación obligatoria de una declaración jurada de patrimonio, conforme a la Ley 311-14, así como certificaciones de no antecedentes penales tanto en República Dominicana como en los países donde el aspirante haya residido en los últimos 15 años.

Además, la iniciativa introduce la obligación de someterse a pruebas antidopaje y, en el caso de funcionarios obligados por ley, presentar constancias de cumplimiento en la entrega de sus declaraciones ante la Cámara de Cuentas.

El proyecto también propone cambios al artículo 56 para ampliar las causales de sustitución de candidaturas, permitiendo reemplazar aspirantes cuando se compruebe falsedad u omisión relevante en la información suministrada.

u omisión relevante en la información suministrada.

En materia de financiamiento, se modificaría el artículo 60 para obligar a los partidos a aplicar controles internos y procesos de debida diligencia que permitan verificar la identidad de los aportantes y el origen lícito de los recursos, prohibiendo la intermediación en las donaciones.

Asimismo, se establece que cualquier contribución vinculada a actividades ilícitas, como lavado de activos, terrorismo o criminalidad organizada, deberá ser rechazada o devuelta de inmediato si se detecta posteriormente.