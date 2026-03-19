Las candidaturas independientes , a un paso de desaparecer

La sesión de ayer donde se aprobó la eliminación de las candidaturas independientes. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que elimina del sistema democrático del país las candidaturas independientes y que ya fue acogido sin trabas en el Senado.

Con la sanción de la pieza, las candidaturas independientes quedan a solo un paso de desaparecer.

Hasta ahora, se prevé que el proyecto que elimina esta figura pase sin trabas en la Cámara de Diputados, donde legisladores del PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRSC y otros se pusieron inusualmente de acuerdo para votar.

Proceso rápido

Aunque fue aprobado hace solo una semana en el Senado, la Cámara de Diputados decidió acoger el proyecto sin un estudio previo en las comisiones, prometiendo que, antes de someterlo a una segunda discusión, lo analizaría en una comisión especial.

Esta comisión especial, que dirige el diputado Elías Wessin Chávez, cuenta con una semana para analizar el proyecto completo y su impacto, y presentar un informe del tema.

Si la Cámara de Diputados lo aprueba en una segunda lectura, la iniciativa pasa a manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá si la promulga como ley o, por el contrario, la observa.

Antes de su aprobación, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, respaldó el proyecto alegando que la situación con los candidatos independientes no se limita a las elecciones presidenciales, sino que, en comunidades pequeñas, "cualquiera" podrá competir por cargos congresuales o municipales.

La Constitución

Los legisladores aducen que la Ley de Régimen Electoral -que regula las candidaturas independientes- no se apega a la Constitución. Y el informe que elaboró el Senado cita su artículo 216, el cual establece como una de las funciones de los partidos garantizar la participación política y presentar candidatos para los distintos niveles de elección.

Las propuestas

Con su aprobación, los diputados desconocen un proyecto que, por disposición del Tribunal Constitucional (TC), ya había elaborado la Junta Central Electoral (JCE) y otro, autoría del diputado Wessin Chávez, que buscaban regular la figura luego que, en diciembre del 2024, el TC declaró inconstitucional artículos de la Ley de Régimen Electoral, 20-23, que establecían que esas candidaturas debían presentarse a través de agrupaciones políticas "constituidas de conformidad con la Ley de Partidos".

En ese momento, el Tribunal Constitucional abrió el camino para que candidatos independientes puedan aspirar a puestos de elección popular sin los requisitos de un partido tradicional. Camino que ahora el Congreso está cerrando.

Desconoce sentencia TC El proyecto que aprobaron ayer los diputados es autoría del senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y desconoce totalmente la sentencia del Tribunal Constitucional que, en diciembre de 2024, consideró que la ley imponía trabas a la presentación de candidaturas independientes y recomendó una nueva redacción para los artículos que regulan esa figura. La mayoría de los partidos apoyaron la eliminación de las candidaturas independientes con sus votos en el Congreso. No obstante, el único diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, consideró que el Congreso debe establecer un régimen donde convivan las aspiraciones independientes y los partidos políticos.