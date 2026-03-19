Legisladores ven improvisación en la propuesta del Gobierno de reforma educativa

El Gobierno aún no tiene un lineamiento claro en su planteamiento para reformar la educación en el país y en su propuesta de fusión de las entidades rectoras de la formación, lo que se atribuye, según la oposición, a una falta de planificación en la gestión gubernamental.

Así lo entienden los opositores Gustavo Sánchez, Rafael Castillo, Tobías Crespo, Félix Michell y Mayobanex Martínez, quienes consideraron que la ambivalencia del Poder Ejecutivo con las propuestas que baraja obedece a una falta de gestión y de previsión que, en consecuencia, perjudicaría la calidad educativa.

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, sostuvo que el proyecto de fusión de los ministerios se encuentra estancado por el rechazo de diversos sectores, incluyendo técnicos y parte del propio Gobierno, lo que evidencia falta de consenso. Indicó que, aunque el oficialismo ahora plantea una reforma educativa más amplia, no ha definido con claridad qué pretende someter, lo que genera incertidumbre en el Congreso.

El legislador advirtió que su partido mantendrá su oposición a la fusión, al considerar que afectaría el manejo del 4 % destinado a la educación preuniversitaria si se pretende cargar con la educación superior y criticó que las iniciativas del Ejecutivo suelen llegar con fallas que luego deben ser corregidas en el Legislativo, lo que atribuye a una planificación deficiente.

Sin preparación

De su lado, Gustavo Sánchez, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, afirmó que el Gobierno no se preparó para dirigir el Estado y que actúa sin un rumbo claro, lo que se refleja en la falta de definición sobre la posible unificación de los ministerios de educación.

Señaló que dentro del propio oficialismo existen posiciones encontradas sobre la medida, lo que evidencia ausencia de consenso y maduración en la toma de decisiones.

El miembro del Comité Político del PLD consideró que eliminar o fusionar el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) no es conveniente y sostuvo que no existe justificación clara para la propuesta ni en términos de eficiencia ni de reducción de gastos, por lo que atribuyó la situación a una falta de planificación y de comprensión del rol del Estado.

El diputado del PLD Mayobanex Martínez expresó que el Gobierno ha mostrado una actitud ambivalente en materia educativa, al alternar entre la fusión de ministerios y una reforma integral sin definir una política clara.

A su juicio, esta falta de coherencia impide garantizar que el sistema educativo esté siendo gestionado con dirección y consistencia.

Félix Michell, legislador de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el Gobierno se caracteriza por hacer anuncios sin planificación ni visión, y consideró que el retroceso en la propuesta de fusión responde a un patrón recurrente en la gestión.

Gestión improvisada

Mientras que Tobías Crespo, quien también pertenece a la Fuerza del Pueblo, afirmó que la improvisación ha sido una constante en el Gobierno desde su inicio, y señaló que la falta de planificación se evidencia en problemas como el déficit de aulas, dificultades con útiles escolares y fallas en programas como el desayuno escolar.

El legislador cuestionó la intención de impulsar una reforma educativa, al entender que no existe una estrategia clara y advirtió que mezclar la educación preuniversitaria con la superior podría afectar avances logrados en investigación y formación profesional.

En contraste, Amado Díaz, el vocero congresual del PRM, consideró que las críticas de la oposición son apresuradas, al señalar que el Gobierno solo ha realizado anuncios generales sin presentar aún un proyecto estructurado.

En medio de los debates por las propuestas, las autoridades han mostrado posturas distintas que no esclarecen el futuro de las iniciativas.

Por un lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha dicho que la propuesta para fusionar los ministerios de Educación y Educación Superior sigue en pie, a pesar de las críticas. Por otro lado, el ministro de Educación Superior, Rafael Santos, anunció que en abril someterá una nueva iniciativa que va más allá de la unión de dos entidades y que contempla una reforma educativa más integral.