Omar Fernández plantea eliminar el 2 % de impuestos a préstamos hipotecarios

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, informó este jueves que plantea la eliminación del impuesto del 2 % aplicado a los préstamos hipotecarios, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para los dominicanos.

Mediante una nota de prensa, el legislador explicó que el proyecto de ley busca suprimir este gravamen, vigente desde 1945, al considerar que representa una carga adicional que limita la capacidad de adquisición de viviendas y encarece el financiamiento para quienes aspiran a adquirir un inmueble.

El congresista argumentó que dicho impuesto penaliza la posibilidad de obtener un techo propio, ya que se convierte en una tasa paralela de interés sobre el préstamo hipotecario asumido por el adquirente.

"Revisando lo que esto significa para el Estado no es tanto, sin embargo, puede permitir que los jóvenes, las nuevas parejas y cualquier persona que vaya a formar familia y quiere tener su vivienda", expresó Fernández.

Indicó que, por este concepto, el Estado recaudó apenas el 0.03 % del producto interno bruto (PIB) y el 0.21 % de los ingresos fiscales durante la última década.

El impuesto sobre hipotecas tiene una tasa de 2 % y se aplica sobre el valor del préstamo, es decir, se cobra un tributo por solicitar financiamiento para la adquisición de un inmueble. Además, convive con el impuesto de transferencia inmobiliaria, lo que incrementa la carga económica para quienes buscan adquirir una propiedad.

"Desmontar trabas"

Fernández sostuvo que esta iniciativa forma parte de una visión orientada a desmontar trabas innecesarias que encarecen el acceso a la vivienda formal, especialmente para los sectores medios y quienes compran su primer hogar.

En ese sentido, consideró que la permanencia de este gravamen resulta contradictoria en un contexto donde miles de familias enfrentan dificultades para reunir el inicial, cumplir con las cuotas mensuales y asumir los costos legales y tributarios asociados a la compra de una vivienda.

El legislador afirmó que eliminar este impuesto tendría un efecto positivo en la dinamización del sector construcción, el mercado inmobiliario y el financiamiento habitacional, al tiempo que enviaría una señal de respaldo a la clase media y a los jóvenes interesados en construir patrimonio.