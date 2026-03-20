Solo dos de 107 diputados presentes votaron contra la eliminación de candidaturas independientes

En una votación poco habitual, que unió en criterio a legisladores de la mayoría de los partidos representados en el Congreso, solo dos diputados votaron en contra del proyecto de ley que modifica el Régimen Electoral para eliminar las candidaturas independientes.

De acuerdo con las actas de la sesión del miércoles y el Sistema de Información Legislativa, los únicos votos disidentes fueron los de los diputados Braylin Vargas, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La iniciativa fue respaldada por diputados del oficialismo y de las principales fuerzas de oposición con 105 votos a favor, lo que permitió su aprobación en primera lectura con una amplia mayoría.

El proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes fue aprobado en una primera discusión sin ir al estudio de comisiones, pero garantizando que antes de someterse a una segunda lectura sería analizado en un equipo especial que preside el diputado Elías Wessin Chávez.

Los alegatos

El diputado Raposo, uno de los que votó en contra de suprimir las aspiraciones independientes, adujo que desde el primer momento en el que el proyecto fue presentado, el PRD ha sostenido que se debe generar un mecanismo de regulación de las candidaturas independientes, pero no eliminarlas de "golpe y porrazo" como desean algunos sectores.

Indicó que apuesta al fortalecimiento de los partidos políticos como instituciones y a que se busque un mecanismo que permita que los ciudadanos que deseen participar en política de manera independiente también puedan competir.

Asimismo, dijo que respalda un régimen democrático en el que puedan convivir de manera efectiva los partidos políticos y las candidaturas independientes.

El diputado Vargas, de su lado, no expresó las razones de su voto en contra de la eliminación de las candidaturas independientes, pero su rechazo al proyecto dista de la postura de sus demás colegas del PLD, quienes optaron por votar a favor de suprimir las aspiraciones desligadas de partidos políticos.

Proyecto a punto de ser aprobado

Con la aprobación en primera lectura de la Cámara de Diputados, ahora el proyecto de ley se encamina a una aprobación en segunda lectura, que se produciría en la sesión del próximo martes.

La iniciativa, que ya fue acogida sin trabas en el Senado, es autoría del legislador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Su objetivo es eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral.

El alegato que sostienen los congresistas es que las candidaturas independientes contradicen a la Constitución ya que, en su artículo 216, la Carta Magna establece que los partidos políticos son los únicos aptos para postular candidatos en todos los niveles de elección en el país.