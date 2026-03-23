Los diputados aprueban informe contra candidaturas independientes y están listos para erradicarlas

Una comisión especial de la Cámara de Diputados aprobó este lunes un informe en contra de las candidaturas independientes por considerar que son contrarias a la Constitución, por lo que los legisladores ya están listos para erradicar por definitivo esa figura política en la sesión de mañana.

Con el informe que aprobó la comisión, las candidaturas independientes están a solo un paso de ser eliminadas por ley, ya que el proyecto que las suprime solo espera por una aprobación en segunda discusión antes de ir a manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si promulga u observa la ley.

La sesión en la que los diputados votarán por el proyecto de ley está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana del martes.

Según el presidente de la comisión, el diputado Elías Wessin Chávez, la mayoría de los diputados que estudió el informe está de acuerdo "en el fondo" con la erradicación de las candidaturas independientes.

Te puede interesar Sin estudiarlo en comisión, los diputados aprobaron eliminar las candidaturas independientes

"La misma ley habla de que para que haya candidaturas independientes tiene que haber una modificación de la Constitución", sostuvo Wessin Chávez al defender la postura mayoritaria de la comisión que presidió.

Al hablar así, se refirió al artículo 216 de la Constitución que faculta a los partidos políticos como la única vía por la que se pueden postular candidaturas a la presidencia, a cargos congresuales y a puestos municipales.

Falta de debate en el proyecto

Al ser cuestionado sobre la falta de debate en el proyecto, Wessin Chávez explicó que la Cámara de Diputados ya hizo amplios debates y hasta vistas públicas cuando el proyecto fue conocido por primera vez tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En aquel entonces, la Cámara de Diputados debatía un proyecto de ley de la Junta Central Electoral (JCE) para regular la participación de los candidatos independientes en las elecciones, pero la iniciativa obtuvo un informe desfavorable y nunca avanzó en el Congreso.

El proyecto de la JCE buscaba incluir a los candidatos independientes en las elecciones tras una sentencia emitida en diciembre de 2024 por el Tribunal Constitucional, en la que la alta corte recomendó otra redacción para la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, que es donde se regulan las aspiraciones independientes.

Abstención del PLD

Al final de la reunión de la comisión, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó que él y sus colegas de partido se abstuvieron de votar por el informe, alegando que el proyecto necesita más debates.

"Este es un proyecto nuevo que no se debió haber conocido o aprobado en primera lectura y menos someterse ahora para su aprobación definitiva sin que esté precedido de escuchar a quienes tienen interés sobre este tema", adujo Díaz.

En ese orden, explicó que está de acuerdo con la eliminación de las candidaturas independientes, pero reiteró su pedido para que el proyecto se analice con más detenimiento.

Modificación de la ley

El proyecto de ley para eliminar las candidaturas independientes es autoría del senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). La iniciativa busca eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral.