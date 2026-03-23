Varios diputados pertenecientes a la oposición atacaron este lunes el discurso del presidente Luis Abinader sobre los ajustes económicos ante la guerra en Irán, al considerar que el mandatario trasladó la carga de las medidas a la población sin anunciar sacrificios concretos desde el Gobierno.

Los legisladores coincidieron en que el Poder Ejecutivo debió presentar acciones más claras para reducir gastos estatales y mejorar la gestión económica frente a la crisis itnernacional.

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, consideró que el discurso del presidente proyectó una imagen de responsabilidad, pero sostuvo que en la práctica el Gobierno no tenía otra alternativa que reconocer el encarecimiento de la vida que ya se venía produciendo.

A su juicio, el aumento reciente de los combustibles evidencia que "la administración no gestionó de manera adecuada" la crisis internacional, pese a que el conflicto que impacta los mercados no es reciente.

Asimismo, cuestionó que el mandatario no anunciara medidas de austeridad ni abordara la transparencia del gasto público, mientras, según afirmó, el número de empleos públicos sin funciones productivas ha aumentado en los últimos años.

De su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, sostuvo que se esperaba que el presidente anunciara sacrificios desde el propio Gobierno, pero, en cambio, "el mensaje estuvo enfocado en pedir esfuerzos a la población", especialmente a la clase media, que ya enfrenta gastos elevados en servicios como educación, salud y transporte.

Mariotti planteó que el Ejecutivo explique con claridad cómo eficientizará el gasto público y qué partidas está dispuesto a recortar, incluyendo la publicidad y las obras que no sean prioritarias.

A su entender, aunque existen factores externos que afectan la economía, la situación también refleja falta de planificación, de visión y de capacidad de gestión por parte de las autoridades.

En la misma línea, el diputado de la Fuerza del Pueblo, José Alberto Jiménez, calificó el discurso como "desalentador" para la población y afirmó que contradice las declaraciones previas del Gobierno, que había asegurado estar preparado para enfrentar el impacto económico de la guerra.

Señaló que los incrementos recientes en los combustibles demuestran que "no existía un plan sólido" para manejar la situación.

El legislador también criticó lo que consideró que existe un manejo desigual de las cargas económicas, al entender que mientras se pide sacrificio a la población, el Gobierno mantiene gastos elevados y más designaciones en la administración pública.

Orientación del presidente

Por su parte, el diputado oficialista Ramón Bueno defendió el mensaje del presidente al señalar que se trató de una orientación necesaria para que la población se prepare ante los efectos de la situación internacional.

Sin embargo, sostuvo que los ajustes económicos que se apliquen deben alcanzar también a los sectores con mayor capacidad económica, para evitar que el impacto recaiga exclusivamente en los más vulnerables.

El discurso presidencial

El presidente Luis Abinader advirtió ayer en su alocución que la guerra en Irán está provocando un alza en los precios internacionales del petróleo, combustibles y algunos alimentos, lo que tendrá efectos directos en la economía dominicana.

Ante ese escenario, el Gobierno inició aumentos graduales en los combustibles y alertó sobre presiones adicionales en la electricidad, el transporte y la canasta básica, aunque insistió en que se trata de un choque externo y no de una crisis originada en la economía nacional.