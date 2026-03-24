El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este martes que en el Congreso existe un consenso mayoritario para no modificar la cesantía dentro del proyecto de reforma al Código de Trabajo, al tiempo que atribuyó el estancamiento de la iniciativa a la falta de apego a los acuerdos alcanzados entre los sectores involucrados.

Pacheco sostuvo que la mayoría de los bloques representados en la Cámara, incluidos los del oficialismo y la oposición, coinciden en que ese derecho laboral no debe ser alterado.

"Aquí hay un consenso en que la cesantía no se modifica", afirmó, respondiendo así a las acusaciones del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael -Pepe- Abreu, quien denunció un supuesto plan gran para eliminar la cesantía.

El legislador indicó que la reforma laboral se ha visto frenada precisamente porque no se ha logrado respetar en su totalidad lo que fue consensuado durante las discusiones tripartitas entre gobierno, empleadores y trabajadores.

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A su juicio, ese es el principal obstáculo para que la pieza avance hacia su aprobación definitiva.

Llama a avanzar los consensos

En ese sentido, hizo un llamado directo al sector sindical para que respalde los acuerdos previamente alcanzados y así facilitar la aprobación del nuevo Código de Trabajo.

El presidente de la Cámara pidió, especialmente a los representantes laborales, entre ellos el dirigente sindical Pepe Abreu, que "abracen lo que fueron los acuerdos llegados con los demás sectores", con el objetivo de que la reforma pueda salir adelante.

Las declaraciones de Pacheco se producen luego de que Abreu lo acusara de supuestamente conspirar contra la cesantía, unos señalamientos que el legislador rechazó y calificó de "exagerados".

El presidente de la Cámara Baja expresó que le sorprendieron esas afirmaciones y pidió al dirigente sindical moderación en sus pronunciamientos públicos, al considerar que se tratan de acusaciones muy graves.

Pacheco aseguró que, tanto en su rol de diputado como en su condición de presidente del órgano legislativo, su función es actuar como mediador en una discusión que enfrenta muchos intereses.

Avance en la reforma laboral

Reiteró que el Congreso, y en particular la Cámara de Diputados, debería lograr la aprobación de la reforma laboral dentro de la presente legislatura, para evitar que el proyecto vuelva a quedar rezagado tras años de debates sin una conclusión definitiva.

El legislador también recordó que cuando la iniciativa llegó por primera vez desde el Senado, él mismo promovió que se enviara una señal de avance aprobándola en primera lectura, con el propósito de demostrar voluntad política de discutir y aprobar la pieza.

Pacheco garantizó que el proyecto de la reforma laboral será agilizado y aprobado en la actual legislatura, que está prevista para concluir en julio de este año.