Los diputados erradican las candidaturas independientes al aprobar su eliminación en segunda lectura

Con su aprobación en una segunda discusión, el Congreso Nacional selló este martes la erradicación de las candidaturas independientes al favorecer con mayoría de votos un proyecto de ley que elimina esas postulaciones.

Tras quedar aprobada en una segunda lectura en la Cámara de Diputados con 118 votos a favor, el proyecto ya cumplió con todos sus trámites legislativos y ahora se dirige a manos del presidente Luis Abinader, que deberá decidir si promulga o si le devuelve la pieza con observaciones al Congreso.

La propuesta que aprobaron los diputados es una modificación a la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, y elimina los artículos 156, 157 y 158, que son los que regulan las candidaturas independientes.

Estos artículos ya habían sido señalados por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024 porque, según los jueces, imponían muchas trabas a los candidatos independientes, por lo que recomendaron otra redacción para la ley.

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La sentencia del TC

Sin embargo, a pesar del mandato del Tribunal Constitucional, los diputados y los senadores inobservaron esa sentencia y decidieron eliminar los artículos de la ley que regulaban las aspiraciones independientes.

Para erradicar las candidaturas independientes, los legisladores se escudaron en el artículo 216 de la Constitución que establece que los partidos políticos son los únicos que están facultados para postular candidaturas en todos los niveles de elección.

En ese sentido, los diputados, en su informe para aprobar la ley, alegaron que mantener las candidaturas independientes "crearía incoherencias" en el sistema democrático e institucional porque son contrarias a la Carta Magna.

Las posturas de los diputados

Antes de la aprobación en segunda discusión, el diputado Elías Wessin Chávez, quien presidió la comisión que estudió la ley, alegó que cuando se someta alguna modificación constitucional, estaría de acuerdo con estudiar las candidaturas independientes ya que, como reiteró, esa figura política va en contra de la Constitución.

Mientras que Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que se abstendrá de votar por el proyecto porque, con la modificación a la ley, el Congreso estaría "creando un monopolio" donde solo los partidistas estarían facultados para participar en las elecciones.

De su lado, el diputado Wandy Batista, del PRM, defendió el proyecto aprobado al argumentar que los legisladores no desacatan la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que, a su juicio, la alta corte no tiene facultad para recomendar refacciones a legislaciones aprobadas en el Congreso.

Así también lo entiende el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien precisó que el Tribunal Constitucional "no puede usurpar las funciones del Congreso" y agregó que los legisladores "hacen lo correcto" al eliminar a los independientes.

Una opinión contraria expresó el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al explicar que el Congreso, en vez de eliminar las postulaciones independientes, debe crear mecanismos para que los aspirantes desligados de partidos y los vinculados a organizaciones políticas puedan participar sin obstáculos.

"Aquí debemos generar condiciones para contribuir con la participación en la política de los ciudadanos que quieren aportar en democracia y no desean hacerlo en una organización política", puntualizó.