Senadores oficialistas piden a la oposición no politizar medidas de Abinader ante guerra

Senadores, en su mayoría del oficialismo, exhortaron este martes a los partidos de oposición a no politizar las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar el impacto económico de la crisis internacional derivada de la guerra en Irán.

Durante la sesión de hoy, el senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta, hizo un llamado a la "conciencia" de la clase política ante un escenario que, advirtió, afectará directamente a la República Dominicana como país importador de hidrocarburos.

"El conflicto en Medio Oriente nos va a tocar. Debemos crear conciencia en la población de lo difícil que será esta situación y no politizar este tema", expresó, al tiempo que instó a los legisladores a orientar a sus comunidades sobre las posibles consecuencias económicas.

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Llamado a la responsabilidad política

En la misma línea, el senador Julito Fulcar consideró que el presidente ha actuado conforme a la magnitud de la crisis al presentar medidas para mitigar su impacto, pero insistió en que la respuesta no debe recaer únicamente en el gobierno.

"Este es un problema que nos atañe a todos. El sector empresarial, social y político debe asumir medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica y la paz social", sostuvo. También planteó que, incluso, los partidos políticos podrían destinar parte de los recursos que reciben de la Junta Central Electoral para enfrentar la situación.

De su lado, el senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al oficialismo, advirtió que la coyuntura internacional podría prolongarse por años y llamó a evitar el populismo y el uso político de la crisis.

"No juguemos con la estabilidad económica ni con la paz social. Esta situación requiere unidad nacional, responsabilidad y patriotismo", enfatizó.

Críticas de la oposición

Estas declaraciones se producen por cuestionamientos de partidos de la oposición, que han criticado los "sacrificios" planteados por el mandatario y han solicitado medidas más concretas para aliviar el impacto, incluyendo reducción del gasto público y de la publicidad estatal.

El pasado domingo, el presidente Abinader advirtió que la guerra en Irán ha generado tensiones en los mercados energéticos, elevando los precios del petróleo y afectando directamente economías como la del país, que importa la totalidad de los combustibles que consume.

Ante esa situación, el jefe de Estado anunció una serie de medidas que incluyen la identificación de 10,000 millones de pesos dentro del presupuesto para reforzar programas sociales, así como un subsidio inicial de 1,000 millones de pesos a los fertilizantes, con el objetivo de contener el alza en los alimentos.