El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó este martes que el gobierno debe asumir parte del "sacrificio" y no trasladar toda la carga a la población, ante la incertidumbre y el aumento del costo de la vida derivados del conflicto en Medio Oriente y propuso aplicar la indexación salarial como establece la ley para aliviar la carga económica.

Mediante una nota de prensa, el legislador por la Fuerza del Pueblo sostuvo que, si bien se han anunciado medidas que implican incrementos en bienes y servicios, es válido cuestionar si ese llamado al sacrificio también está siendo asumido desde el propio Estado.

Fernández consideró que este es un momento para implementar políticas contracíclicas que prioricen la calidad de vida de la gente y permitan que más recursos lleguen a las familias dominicanas.

"El pueblo dominicano viene haciendo sacrificios desde la pandemia. Lleva años resistiendo, ajustándose el bolsillo, esperando alivios que no terminan de llegar" Omar Fernández Senador del DN “

Propuestas del senador

Como parte de sus propuestas, el senador reiteró la necesidad de aplicar la indexación del impuesto sobre la renta a los salarios, con el objetivo de liberar de carga impositiva a miles de trabajadores y profesionales cuyo ingreso real se ha visto reducido por la inflación.

Asimismo, planteó la reducción de los impuestos a los préstamos hipotecarios y la eliminación de los anticipos a las MIPYMES, como medidas orientadas a dinamizar la economía.

Entre las observaciones presentadas, Fernández indicó que reducir el déficit del sector eléctrico a los niveles de 2019 permitiría generar ahorros estimados en unos 75,000 millones de pesos, suficientes para cubrir la indexación salarial y subsidiar combustibles, fertilizantes y alimentos durante dos años.

Impacto económico y social de las medidas planteadas

De igual manera, el senador planteó que el Congreso Nacional debe enviar "una señal clara de coherencia y empatía" en este contexto.

En ese sentido, sugirió utilizar parte de los fondos de asistencia social que reciben los legisladores, conocidos popularmente como el "barrilito", para respaldar medidas como la indexación salarial, siempre que el Gobierno garantice la continuidad del apoyo a las familias que dependen de esos recursos.

Fernández insistió en que este tipo de decisiones no solo tendría un impacto económico, sino también fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, señaló que, en caso de no prosperar esta propuesta, continuará promoviendo el uso transparente y socialmente responsable de esos recursos, como lo ha hecho a través del Fondo Gadiel.

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