Senado aprueba otra vez proyecto de ley de embargo retentivo y la envía a los diputados

Vista de la sesión del Senado hoy martes 24. ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

El Senado de la República aprobó este martes, por segunda ocasión, el proyecto de ley que regula el embargo retentivo en el país, luego de que la iniciativa perimiera en la Cámara de Diputados pese a haber sido sancionada en dos lecturas consecutivas en septiembre del pasado 2025.

Con 28 votos a favor y dos en contra, la pieza fue nuevamente aprobada en dos lecturas consecutivas y ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar el mismo procedimiento legislativo.

El proyecto tiene como objetivo establecer límites claros al uso del embargo retentivo, una de las medidas judiciales más utilizadas por los acreedores para asegurar el cobro de deudas.

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Restricciones y definiciones clave del proyecto

Detalles del proyecto de ley

La iniciativa, de autoría de los senadores Cristóbal Venerado Castillo y Antonio Manuel Taveras Guzmán, dispone que el embargo retentivo podrá aplicarse sobre créditos y bienes muebles en poder de terceros, incluyendo productos financieros y valores.

Sin embargo, introduce restricciones para evitar abusos, como el establecimiento de un máximo de diez créditos que pueden ser afectados por cada acto de embargo, bajo pena de levantamiento de la medida.

Asimismo, el proyecto deja claro que el salario no puede ser objeto de embargo, al mantenerse vigente el principio de inembargabilidad establecido en la legislación dominicana.

Definición del embargo retentivo

En su considerando inicial, la propuesta define el embargo retentivo como el procedimiento mediante el cual un acreedor afecta sumas o bienes muebles de su deudor que estén en manos de un tercero, con el fin de garantizar el cobro de un crédito cierto, líquido y exigible.