Drogas sintéticas: la nueva amenaza que preocupa a congresos de Centroamérica y el Caribe

Alfredo Pacheco al ser juramentado el miércoles 25 de marzo de 2026 como vicepresidente de Foprel. ( FUENTE EXTERNA )

La expansión de las drogas sintéticas y su impacto en la seguridad y la juventud de la región centraron parte de los debates durante la XLV reunión ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel), celebrada en la República Dominicana.

Este miércoles, durante la apertura del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados dominicana, Alfredo Pacheco, señaló que los países de la región enfrentan una serie de desafíos que obligan a los congresos a fortalecer sus marcos legales y actuar con mayor coordinación.

Entre esos retos mencionó la transformación tecnológica acelerada y la necesidad de enfrentar el crecimiento de las drogas sintéticas, un fenómeno "que ha comenzado a afectar a distintos países y que requiere respuestas legislativas conjuntas".

Pacheco destacó que este tipo de reuniones busca precisamente generar resultados concretos y permitir que los parlamentos comparen políticas públicas y compartan experiencias frente a problemáticas comunes.

Seguridad regional y crimen organizado

El nuevo presidente del foro y titular de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, planteó que la seguridad regional será uno de los ejes prioritarios de la agenda del organismo durante su gestión.

Indicó que el crimen organizado, el narcotráfico y las drogas sintéticas están afectando la estabilidad de los países, debilitando las instituciones y poniendo en riesgo a la juventud.

Señaló que estas amenazas no respetan fronteras y que, por tanto, no pueden enfrentarse desde respuestas aisladas de cada Estado, sino mediante marcos legales más eficaces y una mayor coordinación entre los poderes legislativos de la región.

Drogas sintéticas

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, coincidió en que las drogas sintéticas "representan una amenaza urgente" por la facilidad con la que pueden llegar a los jóvenes y la rapidez con la que se expanden en los mercados ilegales. Advirtió que este tipo de sustancias está cambiando el panorama del narcotráfico en la región y obliga a los Estados a actualizar sus estrategias de prevención y persecución.

También subrayó que el crimen organizado y la corrupción tienden a avanzar en contextos donde las instituciones son más débiles, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta conjunta de los países, tanto desde el ámbito legislativo como desde la cooperación internacional.

Inteligencia artificial y otros desafíos regionales

Además de la seguridad y las drogas sintéticas, los participantes abordaron otros temas que calificaron como "determinantes" para el futuro de la región, como la seguridad alimentaria, la salud pública y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la economía y las estructuras institucionales.

Durante las intervenciones de los parlamentarios se señaló que la inteligencia artificial ya está transformando la forma en que se trabaja y se toman decisiones, lo que plantea retos regulatorios y éticos.

En el acto, Carlos Méndez, de Puerto Rico, y Alfredo Pacheco, de República Dominicana, fueron juramentados como presidente y vicepresidente del Foprel.