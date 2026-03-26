Comisión de diputados aumenta de dos a siete días la licencia por paternidad

Parte de comisión de diputados durante la discusión del artículo 54 de la reforma laboral, que amplía la licencia por paternidad de dos a siete días ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de los avances para aprobar la retrasada reforma laboral, una comisión de diputados decidió este jueves aumentar la licencia por paternidad de dos a siete días, incrementando así lo que estipula el actual Código de Trabajo.

El secretario de la comisión permanente de Trabajo, el diputado Mayobanex Martínez, confirmó que el equipo de legisladores aumentó la licencia por paternidad acogiendo varias propuestas, entre ellas una de la organización Prolactar, que propuso más días de licencia para los padres en casos de alumbramiento.

Aunque los diputados aprobaron la nueva licencia paterna a lo interno de una comisión, la disposición aún está pendiente de votación en el Pleno de la Cámara Baja y luego en el Senado, donde deberá volver para otra aprobación.

Mientras la versión senatorial de la reforma laboral establecía tres días de permiso para los padres tras el nacimiento de un hijo, la comisión de diputados, según Martínez, acogió sugerencias presentadas durante el proceso de consultas y elevó el plazo a siete días calendario.

El referido artículo 54 que modificó la comisión de diputados establece las licencias y permisos laborales a los que tienen derecho los trabajadores ante situaciones específicas.

En resumen, el artículo regula la licencia por maternidad y paternidad, los permisos por matrimonio, las licencias por fallecimiento de familiares y otros permisos especiales vinculados a circunstancias personales o familiares.

Tras concluir el estudio del artículo 54, la comisión continuó avanzando con los artículos restantes del proyecto.

Martínez indicó que quedan alrededor de una decena de disposiciones por revisar, la mayoría relacionadas con aspectos procesales en materia laboral y algunos planteamientos sobre las multas contra los empresarios que se retrasen en el pago de la cesantía.

Debate agitado

El vicepresidente de la comisión, el diputado Jacobo Ramos, explicó que el debate de este jueves se concentró en el artículo 54, por tratarse del apartado que regula los permisos y licencias laborales, un tema que describió como "especialmente sensible" por las implicaciones económicas que tiene para las empresas.

Según Ramos, la comisión ha optado por "avanzar con cautela" para evitar que el proyecto sea aprobado con inconsistencias que luego puedan provocar retrasos en el Senado o incluso impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.

Sostuvo que, aunque el proceso ha sido más lento de lo previsto, el objetivo es entregar al país "una legislación coherente y adaptada a las condiciones actuales del trabajo".

El diputado perremeísta estimó que, si el ritmo de trabajo se mantiene, el informe final de la reforma laboral podría estar listo después de la Semana Santa, lo que permitiría que el proyecto sea conocido por el pleno de la Cámara de Diputados en las semanas siguientes y continúe su trámite legislativo hacia el Senado.

Un año en el Congreso

El proyecto que modificaría algunos artículos del Código de Trabajo da vueltas en el Congreso desde octubre de 2024, cuando el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, depositó la propuesta como parte de un grupo de reformas que impulsa el presidente Luis Abinader.

Aunque inicialmente la cesantía fue el punto de mayores conflictos con la reforma laboral, el beneficio nunca se abordó en el proyecto del Poder Ejecutivo y su posible modificación ha encontrado un amplio rechazo en el Congreso.