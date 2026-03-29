El personal de la oficina de un senador equivale al de una empresa mediana

Las oficinas del Senado con menos personal son las que corresponden a las provincias con más población. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los 32 senadores del país cuentan con una estructura de personal financiada por el presupuesto de la Cámara Alta. Sus nóminas incluyen 1,284 empleados y representan un gasto mensual de RD$41,061,104 en salarios.

La estructura de las oficinas senatoriales debe responder a las funciones legislativas y de representación que desempeñan los congresistas, que requieren personal de apoyo en distintas áreas. En ese contexto, la cantidad de empleados y su nivel de preparación inciden en la capacidad operativa de cada oficina.

En algunos casos, un senador tiene hasta 69 empleados, una cantidad comparable con la de una mediana empresa, con una nómina que supera el millón de pesos mensuales.

Cuando asumieron sus funciones, en agosto de 2024, varios senadores inauguraron oficinas provinciales con el objetivo de gestionar trabajos comunitarios y mantener contacto con la población, según dijeron.

Sesenta mil habitantes y 69 empleados

De acuerdo con la nómina del Senado correspondiente a febrero de 2026, la oficina con más personal es la de la provincia Independencia, representada por Dagoberto Rodríguez Adames. Esta registra 69 colaboradores distribuidos entre la sede del Senado y la oficina provincial.

Independencia tenía 60,689 habitantes según el censo de 2022. En la sede del Senado hay siete empleados asignados a esa oficina. A nivel provincial, la cifra asciende a 61, distribuidos en cinco secretarias, 17 auxiliares, 15 coordinadores provinciales, seis conserjes, cinco choferes y cuatro mensajeros. Los salarios oscilan entre 10,000 y 46,895 pesos mensuales.

La segunda oficina con más empleados es la de Azua, dirigida por Lía Díaz, con 66 trabajadores y una nómina mensual de 1,202,632 pesos.

En Azua, con 240,209 habitantes, predominan los auxiliares. Hay 32 personas con ese cargo, 21 en la provincia y 11 en la sede del Senado, con sueldos entre 10,000 y 21,000 pesos. El resto del personal se distribuye entre 19 coordinadores, seis secretarias y otros puestos.

Bahoruco, con 108,717 habitantes, es la tercera provincia con mayor número de empleados. La oficina del senador Andrés Guillermo Lama cuenta con 58 colaboradores y una nómina mensual de 1,484,200 pesos.

En esta oficina figuran 41 auxiliares, con diferencias salariales dentro del mismo cargo. Algunos reciben 40,000 pesos, mientras que la mayoría devenga 10,000 pesos mensuales.

Menos, pero más gasto

En otras provincias se observa un menor número de empleados, pero con nóminas más elevadas.

Un ejemplo es la oficina de San José de Ocoa, con 69,082 habitantes, encabezada por el senador Aneudy Ortiz. Tiene 40 empleados, pero su nómina mensual asciende a 1,458,891 pesos, la segunda más alta.

Las más grandes con menos personal

Las oficinas con menos empleados corresponden a las provincias con mayor población.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, tiene 13 empleados; el de Santiago, Daniel Rivera, cuenta con 23; y el de Santo Domingo, Antonio Taveras, tiene 25 colaboradores.

La nómina más baja corresponde al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, representante de Sánchez Ramírez, con 37 empleados y un gasto mensual de 863,352 pesos.

Equivalencia con una mediana empresa

La cantidad de empleados en algunas oficinas senatoriales se corresponde con la definición de mediana empresa establecida en la resolución 079-2025 del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que clasifica como tales a los establecimientos con entre 51 y 250 empleados.

La nómina del Senado El Senado de la República registró en febrero de 2026 un total de 2,295 empleados en su nómina fija, con un gasto mensual que supera los RD$96 millones, según datos oficiales. De acuerdo con el documento, el monto total en sueldos brutos asciende a RD$96,302,248, mientras que el total de ingresos -incluyendo otros conceptos- alcanza los RD$96,375,272. La nómina, además de incluir a los empleados de oficinas senatoriales, también suma al personal distribuido en áreas administrativas, legislativas y operativas, con cargos que van desde conserjes, mensajeros y choferes hasta asesores, coordinadores técnicos, encargados de departamentos y directores. Estos empleados desempeñan funciones administrativas, técnicas y de soporte institucional. Estas áreas incluyen departamentos como Informática, Auditoría Legislativa, Coordinación de Comisiones, Mayordomía, Seguridad, Transporte, Finanzas y otras unidades internas del Senado.