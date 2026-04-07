Fusión Minerd-Mescyt en el limbo; senadores no la tocan desde diciembre

El proyecto de la fusión educativa está depositado en el Senado. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) permanece paralizado en el Senado desde su depósito el pasado 11 de diciembre, sin que haya sido conocido por los legisladores ni retirado formalmente por el Poder Ejecutivo.

A pesar de que la iniciativa fue enviada a una comisión especial para su estudio, el equipo de senadores nunca se ha reunido desde su conformación, lo que ha mantenido la propuesta sin movimiento dentro de la cámara alta durante casi cuatro meses.

El presidente de esa comisión especial, el senador Julito Fulcar, reconoció que la propuesta de ley permanece sin avances, pero explicó que el detenimiento de la iniciativa obedece a una nueva pieza legislativa que se arma desde el Poder Ejecutivo y que contará con más consenso.

El referido proyecto de ley fue depositado el 11 de diciembre de 2025 en el Senado y solo días después fue enviado a una comisión especial que no ha celebrado ni una reunión para conocer la pieza.

En marzo de este año, trascendió que el Poder Ejecutivo retiraría del Senado el polémico proyecto de ley. Sin embargo, una revisión al Sistema Legislativo del Senado evidencia que la propuesta sigue vigente en los registros del Congreso, aunque sin ningún avance, por lo que podría perimir si no es aprobada antes de julio. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo mira a otro lado y ya no impulsa su propuesta original de fusión, sino que se enfoca en otro proyecto de ley que denominó "reforma educativa".

Reforma de leyes

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, explicó que el primer paso del proceso de reforma educativa consiste en la modificación de las leyes General de Educación 66-97 y de Educación Superior 139-01, con el objetivo de actualizarlas frente a los retos actuales.

"Este proceso requiere un tiempo determinado. Por ello, se priorizará la elaboración de una nueva ley que siente las bases de un sistema educativo renovado. Estimamos que este proceso no tomará más de seis meses, lo que implica la elaboración de un anteproyecto de ley, la realización de una consulta nacional con todos los actores de la sociedad y, finalmente, la aprobación de la legislación", afirmó el funcionario.

Explicó que tras la reforma se creará un sistema articulado que preserve los diferentes subsistemas educativos, entre ellos el de educación preuniversitaria, dirigido por un viceministro; el subsistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también bajo la dirección de un viceministro y el subsistema de formación técnico-profesional.

Las críticas

La propuesta de fusión del Minerd-Mescyt, cuando fue depositada en diciembre, arrastró muchas críticas, principalmente porque uno de sus artículos propone que el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) se reparta para todos los niveles educativos.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha rechazado la propuesta gubernamental alegando que la fusión de las dos entidades que regulan la educación preuniversitaria y la educación superior "sería un retroceso" para la formación de los jóvenes en el país.

Mientras que la Acción Empresarial por la Educación (Educa) afirmó que el proyecto se presentó sin socialización previa ni los aportes técnicos realizados en consultas anteriores, por lo que carece de transparencia, debilita la gobernanza del sistema educativo y podría diluir la conquista histórica del 4 % destinado a la educación preuniversitaria.

El proyecto que fusionaría el Minerd con el Mescyt forma parte del grupo de reformas que impulsa el presidente Luis Abinader desde que asumió el mandato por segunda vez consecutiva. De esos proyectos, se han estudiado las reformas policial, laboral, constitucional y fiscal.