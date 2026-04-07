Un apoyo inusual de la oposición a medida del Gobierno de centralizar ingresos de los consulados

Gustavo Sánchez, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, valoró como positiva la medida de los consulados. ( FUENTE EXTERNA )

La decisión del Gobierno de centralizar en el Estado los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior encontró un respaldo poco común en la oposición, cuyos representantes coincidieron en valorar la medida como positiva y necesaria para transparentar el manejo de esos recursos.

Algunos líderes de los partidos opositores como Gustavo Sánchez, Rafael Castillo, Luis David Báez y Rafaela González consideraron la nueva medida como "justa" al argumentar que históricamente, en todas las gestiones gubernamentales, los consulados eran usados como espacios políticos.

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó que la oposición no debe oponerse a todo y que corresponde reconocer las decisiones correctas.

En ese sentido, felicitó al presidente Luis Abinader por impulsar la iniciativa y consideró que busca poner orden en un sistema que, según explicó, históricamente operó sin controles claros.

Sánchez señaló que durante años los consulados eran vistos como "premios" para dirigentes políticos, donde los funcionarios manejaban ingresos provenientes de servicios sin supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores ni del Gobierno central.

Indicó que la medida de que esos recursos pasen a una cuenta única del Estado permitirá regular ese esquema y que los cónsules reciban mejores salarios, según sus funciones.

Fuerza del Pueblo ve medida positiva

En la misma línea, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, consideró que todo lo que contribuya a aumentar las recaudaciones del Estado es positivo.

En ese orden, sostuvo que no era viable que una persona designada en un consulado manejara esos ingresos como si fueran propios y calificó la decisión como justa. Incluso, afirmó que se trata de una de las mejores medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco años.

Una opinión más matizada externó el diputado de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, quien expresó que la centralización de los recursos puede representar un avance en términos de transparencia, pero advirtió que existen dudas sobre la capacidad del Gobierno para manejar esos fondos de manera eficiente.

Báez señaló que la actual administración ha mostrado dificultades en el manejo de los recursos públicos, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de la medida.

El legislador expresó que lo importante será que esta decisión se traduzca en mejores servicios para la diáspora dominicana y en consulados que prioricen la atención a los ciudadanos en el exterior, en lugar de funcionar principalmente "como centros de recaudación".

Por su parte, la diputada de la Fuerza del Pueblo, Rafaela González, también consideró que la disposición es correcta y que debió adoptarse antes, al tiempo que planteó que debe aplicarse de forma permanente en otras áreas estatales.

El nuevo régimen La disposición anunciada por el Gobierno establece que todos los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior serán transferidos al Estado, como parte de una reforma orientada a optimizar el manejo de los recursos públicos y fortalecer la transparencia.

La medida fue presentada por el canciller Roberto Álvarez y el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quienes explicaron que forma parte de una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a cambios implementados en el servicio exterior.