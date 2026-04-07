El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este martes que en el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se procurará que prevalezcan los méritos y no los criterios políticos, en medio de un escenario que, según anticipó, generará "amplias discusiones".

El también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) indicó que ese órgano tendrá la responsabilidad de decidir cuáles magistrados serán ratificados y cuáles sustituidos.

Señaló que este tipo de evaluaciones suele provocar diversas opiniones en la sociedad y que el CNM cuales estaría en disposición de escuchar.

Pacheco explicó que, aunque el tema ya está en la discusión pública, hasta el momento no se ha realizado una convocatoria oficial del CNM, a pesar de que el proceso deberá desarrollarse pronto.

Politización del sistema

En cuanto a las preocupaciones sobre una posible politización del sistema judicial, evitó fijar una posición sobre si figuras políticas podrían llegar a la Suprema Corte, al responder que no puede hablar por el conjunto del Consejo Nacional de la Magistratura.

No obstante, sostuvo que desde la mayoría de los miembros del CNM impera la intención de seleccionar personas que cumplan con los requisitos técnicos y así evitar que predomine el criterio político.

Los cambios en la Suprema

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, junto a otros siete jueces de ese alto tribunal, concluirán el próximo sábado su período en funciones, por lo que deberán ser evaluados este año por el CNM.

A este proceso se suman tres magistrados que en diciembre pasado completaron dos períodos consecutivos, acumulando 14 años en la alta corte. Ellos son Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez.

El CNM aún no ha sido convocado para llevar a cabo estas evaluaciones.