Empresarios y autoridades buscan consenso para revisar tarifas de ley de residuos sólidos

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( FUENTE EXTERNA )

Este jueves, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvieron una reunión con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y representantes de gremios empresariales para analizar la tarifa de contribución establecida en la Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos.

El encuentro se realizó a puertas cerradas en un salón del Congreso. A su salida, Sanz Lovatón explicó que el diálogo forma parte de un proceso de conciliación con distintos sectores empresariales.

"Estamos en un esfuerzo de conciliación y de seguir trabajando para poder producir una solución definitiva a ese tema", expresó.

El ministro indicó que están haciendo un esfuerzo de conciliar los detalles en la aplicación de la ley de residuos sólidos.

Comerciantes: tarifa es abusiva

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, calificó de "abusiva" la tarifa actual, al considerar que penaliza a las micro, pequeñas y medianas empresas.

García afirmó que solicitaron la intervención de las autoridades legislativas para modificar la estructura de cobro. "Esperamos que a la mayor brevedad se pueda emitir una modificación que lleve tranquilidad a los empresarios", señaló.

Asimismo, aseguró que buscan una solución que no afecte ni a los sectores productivos ni a los ingresos del Estado.

En ese sentido, llamó a los empresarios a presentar sus declaraciones juradas correspondientes al año 2025 antes del 30 de abril.

Indicó que, mientras se concreta una modificación, existe coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para evitar contratiempos.

Ley 225-20 La Ley 225-20 establece una contribución especial de las empresas para financiar un sistema integral de manejo de residuos. No obstante, esta estructura fue modificada mediante la Ley 98-25, promulgada por el presidente Luis Abinader en diciembre pasado, lo que ha generado cuestionamientos. En comparación con la ley anterior, la contribución especial oscilaba entre 500 y 260,000 pesos, y pasó a ser de entre 3,000 y 675,000 pesos, por lo que la nueva normativa implica un aumento en todos los rangos de facturación al año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/screenshot-2026-04-09-185244-17f2c65b.png Tarifario de contribución para la gestión integral de residuos sólidos actualizado al 2026. (DGII) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/screenshot-2026-04-09-185344-52b0c2c6.png Tarifario de contribución para la gestión integral de residuos sólidos actualizado hasta 2025. (DGII) ‹ >

Impacto de las nuevas tarifas y alternativas

En un artículo de opinión, el economista Andrés Dauhajre hijo advierte sobre el impacto de las nuevas tarifas, al señalar que una empresa que vendió 100 millones de pesos en 2024 y pagó 90,000 pesos de contribución, si sus ventas fueron de 101 millones pesos en 2025, tendrá que pagar una contribución de 675,000 pesos, es decir, 7.5 veces más que hace un año.

Explica que, según la nueva tabla, la tasa efectiva de tributación para una empresa con ventas de 100,000,001 asciende a 0.675 % de sus ingresos brutos, lo que considera desproporcionado. También cuestiona que una empresa que facture 50,000,001 deba tributar cerca de 0.52 % de sus ventas.

Dauhajre critica además que empresas de un mismo sector, pero con niveles de facturación muy distintos, por ejemplo, una que vende 100 millones de pesos y otra que factura 50 mil millones de pesos, puedan terminar pagando el mismo monto anual de 675,000 pesos, lo que, a su juicio, es una falta de proporcionalidad en el diseño de la contribución.

Como alternativa, propone que el Poder Ejecutivo solicite al Ministerio de Hacienda y Economía la elaboración de una nueva estructura que tome en cuenta la intensidad en la generación de residuos por sector, clasificando a las empresas en micro, pequeños, medianos y grandes generadores.

También sugiere que las tasas sean progresivas sobre los ingresos brutos, pero vinculadas al nivel de generación de residuos y no únicamente al volumen de ventas. Asimismo, plantea definir la meta de recaudación necesaria para financiar el sistema y establecer un tope máximo de contribución.