Cámara de Diputados aprueba acuerdo que permitiría vuelos entre RD y Arabia Saudita

La comisión permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la resolución que ratifica el acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y el Reino de Arabia Saudita, el cual establece el marco para operar vuelos internacionales entre ambos países.

La iniciativa, sometida por el Poder Ejecutivo, fue estudiada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que analizó su contenido junto a la sentencia TC/0791/24 del Tribunal Constitucional, que declaró el acuerdo conforme con la Constitución.

El convenio tiene como objetivo establecer una relación de colaboración entre ambos gobiernos para la operación de servicios aéreos internacionales programados en rutas específicas definidas en el propio acuerdo.

En ese sentido, cada parte podrá designar una aerolínea para operar dichos servicios, con derecho a sobrevolar el territorio del otro país, realizar escalas sin fines de tráfico y hacer paradas para embarcar y desembarcar pasajeros, carga, equipaje y correo en rutas autorizadas.

El acuerdo también establece que el ejercicio de ciertos derechos, como las operaciones en puntos intermedios o más allá de las rutas definidas, estará sujeto a la negociación y aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Asimismo, se precisa que las aerolíneas de una de las partes no podrán realizar transporte interno dentro del territorio de la otra, es decir, no podrán tomar pasajeros, carga o correo en un punto de ese país con destino a otra zona dentro del mismo territorio.

Seguridad y transporte

En materia de seguridad, según el convenio acogido por los diputados, ambos estados reafirman su compromiso de proteger la aviación civil frente a actos de interferencia ilícita, conforme a convenios internacionales como los firmados en Tokio (1963) y La Haya (1970).

El documento también contempla que las autoridades de ambos países mantendrán consultas periódicas para garantizar el cumplimiento del acuerdo, que podrá ser modificado para adaptarse a compromisos multilaterales o terminado por cualquiera de las partes mediante notificación por vía diplomática.

La comisión que estudió la propuesta legislativa destacó que este tipo de acuerdos forma parte de la participación de la República Dominicana en la comunidad internacional y su disposición a suscribir instrumentos que promuevan el desarrollo común, el bienestar de los pueblos y la cooperación entre naciones.