Los diputados tienen listo préstamo de US$200 millones para resiliencia climática

Sesión de la Cámara de Diputados del martes 07 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Las intensas lluvias registradas en el Gran Santo Domingo y provincias cercanas, asociadas a una vaguada que provocó inundaciones urbanas, coinciden con un préstamo de 200 millones de dólares que está listo para aprobación en la Cámara de Diputados y que está orientado a fortalecer la resiliencia del país frente al cambio climático.

El financiamiento, planteado como un apoyo presupuestario de libre disponibilidad, está dirigido al impulso de políticas públicas y reformas que "buscan mejorar la capacidad del Estado para prevenir, gestionar y adaptarse a eventos climáticos" como los ocurridos ayer.

El préstamo ya cuenta con un informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y estuvo agendado para aprobación en la sesión de ayer, pero no se debatió por la suspensión temporal de las labores.

De acuerdo con la descripción del programa al que va dirigido el préstamo, el objetivo central es fortalecer la acción climática y la resiliencia ante los impactos del cambio climático.

Los componentes del préstamo

El programa se estructura en tres componentes principales que abarcan distintas áreas de la gestión pública y del desarrollo nacional.

Uno de los componentes consiste en el desarrollo territorial resiliente, un aspecto vinculado a situaciones como las inundaciones urbanas, las lluvias y los derrumbes.

En este eje se incluye el fortalecimiento del ordenamiento territorial y la incorporación de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos.

También contempla proyecto para una mejoría en la generación, gestión y acceso a datos hidrometeorológicos, lo que permitiría contar con información más precisa sobre fenómenos como lluvias, crecidas e inundaciones.

Además, este componente abarca iniciativas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, incluyendo propuestas normativas y procesos de consulta para fortalecer la respuesta institucional ante eventos naturales.

Un segundo componente engloba iniciativas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, incluyendo propuestas normativas y procesos de consulta para fortalecer la respuesta del Gobierno ante eventos naturales.

Desastres naturales

Aunque el préstamo no está concebido para atender de forma inmediata situaciones como las inundaciones o el congestionamiento vial provocados por las lluvias recientes, sí se enfoca en transformar las condiciones estructurales ante este tipo de fenómenos.

El préstamo ya está listo para debatirse en la próxima sesión de la Cámara de Diputados y, según el documento, el dinero será prestado por la Corporación Andina de Fomento.