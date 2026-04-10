Comisión de diputados se encamina a cerrar la reforma laboral aprobando los 9 últimos artículos

El diputado Mélido Mercedes, presidente de la comisión que estudia la reforma laboral. ( FUENTE EXTERNA )

La comisión que estudia el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados entró en su etapa decisiva, al quedar únicamente nueve artículos por analizar antes de concluir el informe que será presentado al pleno del hemiciclo.

El presidente de la comisión, el diputado Mélido Mercedes, informó este jueves que los legisladores están convocados para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde, con la intención de agotar los puntos restantes en una sola jornada de trabajo.

Indicó que los miembros de la comisión acudirán con la disposición de finalizar el estudio de los artículos pendientes y, si no surge ningún inconveniente o situación de fuerza mayor, estar en condiciones de rendir el informe la próxima semana.

El legislador explicó que, aunque los artículos restantes serán objeto de discusión, considera que no representan mayores dificultades, en un proceso que calificó como normal.

Una vez la comisión rinda su informe, el proyecto pasará al pleno de la Cámara de Diputados, que será el encargado de conocer la iniciativa y tomar la decisión final.

La reforma retrasada

El proyecto de la reforma laboral, impulsado por el presidente Luis Abinader, se originó en el diálogo tripartito convocado en el 2021 entre el Gobierno, empleadores y sindicatos para actualizar la legislación laboral.

Aunque el texto avanzó con una mayoría de artículos consensuados, la discusión se atascó cuando llegó al Congreso por un tema que no fue incluido en el proyecto original: la cesantía.

La iniciativa fue depositada en el Senado en octubre del 2024 y esa cámara la aprobó en el 2025, pero el trámite se complicó al pasar a los diputados, donde la comisión que la estudia mantiene el debate estancado.

Cambios

El proyecto de la reforma laboral tuvo un último artículo que causó diferencias entre los empresarios y los trabajadores. De acuerdo con el proyecto aprobado en el Senado, los empleadores que se retrasaran en el pago de la cesantía no tendrían ninguna consecuencia económica mientras los casos estén en manos de la justicia.

Bajo el análisis de los diputados, el artículo volvió a su redacción original para reponer las consecuencias contra los empleadores que se retrasen en el pago del beneficio y ahora la reforma laboral avanza con solo nueve artículos restantes de análisis.

Fuera del espinoso tópico de la cesantía, el proyecto de la reforma laboral incluye novedades como el aumento de la licencia paterna, más días de vacaciones, la regulación del teletrabajo y la organización del trabajo doméstico.