En gestiones de Abinader se han aprobado US$1,230 millones en préstamos para clima y desastres

Los préstamos no han sido apoyados por ningún opositor. ( FUENTE EXTERNA )

Durante las dos gestiones gubernamentales dirigidas por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional, de mayoría oficialista en ambas administraciones, ha aprobado un total de 1,230 millones de dólares repartidos en cinco préstamos para enfrentar el impacto de los cambios climáticos y los desastres naturales.

Según los registros de las resoluciones aprobadas, ningún opositor ha apoyado con sus votos la aprobación de los préstamos, pero el rechazo no ha impedido que ambas cámaras legislativas autoricen los endeudamientos sin trabas, ya que están dominadas por legisladores del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Tres de los préstamos aprobados incluyen programas de acción y de resiliencia climática que, en esencia, buscan proteger al país de los daños y pérdidas que el cambio climático puede causar en el territorio nacional.

Los otros dos, destinados exclusivamente a los impactos de los desastres naturales, buscan brindar liquidez presupuestaria al Gobierno para fortalecer la gestión de posibles riesgos provenientes de eventos naturales y de salud pública.

En resumen, los diputados y los senadores aprobaron, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, tres endeudamientos divididos en etapas para el mismo fin: la resiliencia y la acción climática, dos aspectos que fueron criticados por la oposición porque en las mismas resoluciones no quedaban claros.

Acción y resiliencia climática

Los tres empréstitos para la acción climática totalizan los 600 millones de dólares y, según los documentos que sustentan las aprobaciones de los legisladores, el dinero se usaría para crear políticas públicas que permitan a la República Dominicana adaptarse y gestionar los eventos climáticos.

Además, con el dinero se crearían programas para desarrollar espacios territoriales que resistan el impacto de tormentas y fenómenos atmosféricos que causen inundaciones o deslizamientos de tierras.

Gestión de desastres

Los otros dos endeudamientos aprobados fueron autorizados entre noviembre de 2023 y junio de 2025. Ambos totalizan 630 millones de dólares y sus objetivos también son similares: financiar políticas para gestionar los riesgos de los desastres naturales.

Según las resoluciones aprobadas, los fondos desembolsados por los préstamos buscan brindar liquidez presupuestaria al Gobierno para fortalecer la gestión de posibles riesgos provenientes de eventos naturales y de salud pública.

Los recursos también servirían como un fondo contingente para responder a situaciones de emergencia y extraordinarias.

Lo pendiente

En los argumentos de los proyectos que envía Abinader a los legisladores, el mandatario puntualiza que la ubicación geográfica de la República Dominicana la posiciona como una región con muchos riesgos de impactos de los fenómenos meteorológicos, por lo que el Gobierno necesita liquidez para responder a la población.

Aunque hasta la fecha suman 1,230 millones de dólares en préstamos para el clima y los desastres, el monto podría incrementarse en las próximas sesiones de la Cámara Baja, ya que los diputados tienen agendado otro préstamo de 200 millones de dólares destinados a fortalecer la resiliencia climática del país.