Sin lectura ni estudio, los diputados aprueban un nuevo proyecto para pagar deudas viejas a contratistas

Diputados en una de las sesiones de la Cámara Baja. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura, sin agotar trámites de lectura ni estudios, un nuevo proyecto de ley que busca saldar deudas acumuladas del Estado con contratistas por obras ejecutadas en distintas instituciones públicas, algunas con décadas de antigüedad.

La iniciativa, sometida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, surge luego de que el Poder Ejecutivo observara y devolviera un proyecto anterior aprobado por el Congreso, al considerar que no establecía de manera clara de dónde provendrían los recursos para ejecutar esos pagos.

A diferencia de la pieza previa, que reconocía de forma directa un conjunto de deudas y ordenaba su pago a 571 contratistas ya identificados, el nuevo proyecto cambia el enfoque y crea una comisión que deberá revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.

Esta comisión, según explicó Pacheco, tendrá la facultad de rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, pero no podrá incluir nuevos beneficiarios.

En esencia, mientras el proyecto anterior partía de un listado cerrado de acreedores y montos a pagar, el nuevo texto somete esos mismos casos a un proceso de validación y confirmación.

Pacheco justifica la propuesta

Durante la presentación de la iniciativa, Pacheco explicó que el país arrastra desde hace años un problema con contratistas del Estado que no han recibido pagos.

Recordó que el proyecto anterior contaba con el visto bueno del Gobierno, pero terminó siendo observado por dificultades en su ejecución.

"Nosotros como país arrastramos un problema serio con las deudas, aprobamos un proyecto que tenía visto bueno del Poder Ejecutivo, pero se encontró que había procedimientos que tal vez al Ejecutivo se le hacía difícil poder concertarlo", expresó.

Indicó que, tras esa observación, se buscó una solución conjunta con el Gobierno y reveló que, tras varias reuniones con el presidente Luis Abinader y algunos ministros, se preparó una nueva propuesta de ley.

Según detalló, el nuevo proyecto incorpora elementos remitidos por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y fue trabajado junto al Ministerio de Educación.

Comisión que revisará

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de la comisión evaluadora.

"Esa comisión tendrá responsabilidad de rechazar o enmendar el pago a alguien que diga que, por ejemplo, le deben 100 y que la comisión diga que se le pague 50. La comisión no podrá incluir, solo excluir o reducir", explicó Pacheco.

Aunque admitió que posiblemente "mucha gente" se oponga al proyecto por la rapidez con la que se aprobó, es un tema que necesita agilidad porque, según dijo, muchos contratistas "no pueden esperar ni una hora más" por sus recursos.

Opuestos a la rapidez del proyecto

Aunque fue aprobado en primera lectura con la promesa de ser revisado con más detenimiento antes de una segunda discusión, el diputado Carlos de Pérez, de la Fuerza del Pueblo, criticó que la iniciativa no establezca con precisión la fuente de financiamiento.

"No dice de dónde se van a sacar los fondos, solo dice con cargo al presupuesto", señaló al advertir que se incrementa el número de obras sin que se especifiquen los montos.

De su lado, el vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, manifestó que su organización respalda el pago de las deudas, pero no bajo cualquier esquema.

"Estamos a favor de que se le pague a quien el Estado le debe, pero no a cualquier precio ni a cualquier forma", expresó.

Añadió que el PLD favorece corregir los errores del Estado, aunque insistió en la necesidad de justificar adecuadamente el procedimiento.