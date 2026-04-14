Los diputados ceden el Club de Legisladores para convertirlo en academia de turismo del Infotep

La decisión fue aprobada en una sesión en la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó mediante resolución transferir los terrenos donde operaba el antiguo Club de Legisladores, con el objetivo de que sean utilizados en la creación de una escuela de turismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó este martes que el inmueble, de aproximadamente 9,000 metros cuadrados, será traspasado a la Dirección General de Bienes Nacionales, una entidad con la que ya se había acordado previamente este procedimiento.

A su vez, Bienes Nacionales lo transferirá al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que estará a cargo del desarrollo de la nueva academia de turismo.

El espacio está ubicado en la calle Jacinto de los Santos, próximo a la avenida España, en Santo Domingo Este.

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Pacheco recordó que el Club de Legisladores dejó de funcionar en el año 2020, tras el inicio de la pandemia, y desde entonces permanece cerrado, en parte por razones económicas y como parte de los esfuerzos de la Cámara "para mantener un manejo prudente de su presupuesto".

En ese sentido, destacó que esta decisión busca dar un uso productivo a un activo que ya no está en funcionamiento, contribuyendo así, según dijo, al desarrollo de uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana.

Aporte al turismo

El presidente de los diputados subrayó que la iniciativa permitirá generar oportunidades de formación para jóvenes, facilitando su acceso a empleos dignos en el sector turístico que, según detalló, ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Asimismo, valoró este traspaso como un aporte de la Cámara de Diputados al país, al canalizar un bien público hacia un proyecto de interés nacional, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley y por la propia resolución aprobada.

Durante sus declaraciones, Pacheco también señaló que la institución continúa trabajando en la identificación y organización de otras propiedades bajo su administración, incluyendo el saneamiento de terrenos que fueron otorgados al Congreso Nacional mediante decretos de expropiación.

El club de los legisladores, según dijo Pacheco, fue un espacio que funcionó hasta el 2020 y era usado para el esparcimiento y recreación de los diputados, sus familiares y los empleados de la Cámara Baja.