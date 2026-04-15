De forma exprés, diputados del PRM aprueban en segunda lectura pago de deudas viejas a contratistas

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a otros legisladores, durante la aprobación del proyecto de ley que autoriza el pago de deudas a contratistas por obras ejecutadas sin contrato. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo un procedimiento rápido y solo con dos días de trámite legislativo, la Cámara de Diputados, sin el apoyo de la oposición, aprobó este miércoles en segunda discusión un nuevo proyecto de ley que autoriza el pago deudas antiguas a cientos de contratistas que ejecutaron obras al Estado sin contrato que datan hasta del año 1996.

El proyecto de ley es un sustituto de otra pieza congresual que fue aprobada en enero de este año, pero que fue observada por el presidente Luis Abinader porque no identificaba fielmente a los contratistas y porque no detallaba de dónde saldrían los fondos para el pago.

En consecuencia, las autoridades confeccionaron un nuevo proyecto de ley que se aprobó este miércoles, que incluye a nuevos contratistas y que fue aprobado con solo dos reuniones de análisis, por lo que no contó con el respaldo de los opositores representados en la Cámara Baja.

Además de ser estudiado en solo dos reuniones, el proyecto fue aprobado en segunda lectura menos de 24 horas de la primera sanción.

Un nuevo proyecto

A diferencia de la pieza previa, que reconocía de forma directa un conjunto de deudas y ordenaba su pago a 571 contratistas ya identificados, el nuevo proyecto cambia el enfoque y crea una comisión que deberá revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.

Esta comisión, según explicó Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tendrá la facultad de rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, pero no podrá incluir nuevos beneficiarios.

Mientras el proyecto anterior partía de un listado cerrado de acreedores y montos a pagar, el nuevo texto somete esos mismos casos a un proceso de validación y confirmación.

Pacheco defendió la rapidez en la aprobación del proyecto alegando que muchos contratistas "no pueden esperar ni una hora más" por sus recursos adeudados por el Estado.

La oposición vota en contra

Precisamente por la rapidez del proyecto y por lo que consideraron como "inconsistencias" contenidas en la pieza, los opositores no votaron por la iniciativa, pero la propuesta fue aprobada sin trabas por la amplia mayoría congresual con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En ese sentido, el diputado José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, consideró que, con la autorización del Congreso, los legisladores del PRM "están firmando un cheque en blanco" para pagar obras "oscuras" y sin la transparencia necesaria.

Asimismo, aseguró que aunque el sentido del proyecto es pagar obras que se realizaron sin contrato, una revisión a la iniciativa evidencia que se pagaran obras que sí tuvieron un contrato formal y que además fueron ejecutadas por grandes compañías, aunque no citó cuáles.

De su lado, el diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que ese tipo de aprobaciones rápidas "son las que desacreditan al Congreso" por realizarse sin las revisiones correctas.

"Probablemente los pequeños empresarios con obras pequeñas no sean beneficiados porque el fin es pagarle a los grandes, eso es lo que parecería con este tipo de aprobaciones", sostuvo.

A su vez, el diputado Amado Díaz, vocero del PRM en la Cámara Baja, defendió el proyecto aprobado al argumentar que los perremeístas están "enmendando" un error de los gobiernos pasados al pagar las obras sin contratos que fueron ejecutadas mientras el PLD fue gobernante.

En ese orden, explicó que las obras enlistadas en el proyecto "no entrañan ningún compromiso" con el gobierno actual que dirige Abinader porque ninguna fue realizada desde el 2020 a la fecha, durante los periodos del mandato actual.

Tras los debates de los legisladores, el proyecto quedó aprobado con 96 votos a favor, todos del oficialismo, y ahora está listo para pasar al Senado, donde deberá cumplir con el mismo trámite.