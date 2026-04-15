Senador Taveras Guzmán pide a la justicia que no se dejen caer los casos de corrupción

El senador por Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras, en el Senado de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por Santo Domingo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, tomó un turno en la sesión de este miércoles para advertir sobre los riesgos de impunidad en casos de corrupción y para llamar al Ministerio Público a evitar que estos procesos se caigan en la justicia.

Durante su intervención, el legislador sostuvo que la justicia es un pilar fundamental de la democracia y que negarla, especialmente a los sectores más vulnerables, implica vulnerar derechos esenciales.

"Cuando se le niega justicia a un pobre por carecer de medios, se le está negando uno de los derechos fundamentales como ser humano y como ciudadano", expresó.

Taveras señaló que el país ha atravesado múltiples procesos judiciales por corrupción que no han llegado a una conclusión efectiva.

Casos

Citó como ejemplo el caso Odebrecht en República Dominicana, donde, dijo, pese a la admisión de delitos y años de litigio, no se evacuaron condenas ejemplares.

En esa misma línea, el legislador respaldó la advertencia de Participación Ciudadana sobre el riesgo de que varios expedientes se extingan por los retrasos en los tribunales, entre ellos el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

De acuerdo con un informe publicado ayer martes por el movimiento cívico, el caso podría acercarse a la extinción de la acción penal debido a la dilación del proceso, tomando en cuenta que el artículo 150 del Código Procesal Penal establece un límite de cuatro años para la duración máxima de los casos. El expediente, sin embargo, alcanzaría cinco años en julio próximo.

La organización también advirtió que el juicio de fondo, pautado inicialmente para septiembre de 2024, ha sido aplazado en 22 ocasiones en un período de 18 meses, en gran medida por incidentes interpuestos por las defensas de los imputados, lo que ha impedido conocer el fondo del caso.

La impunidad

Taveras afirmó que este tipo de situaciones contribuye a que "siga imponiéndose la impunidad", la cual calificó como "un cáncer que ha lacerado históricamente a la democracia dominicana".

Asimismo, mencionó otros procesos recientes, como el vinculado al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que, según dijo, ha impactado a sectores vulnerables, y sostuvo que la población espera que las investigaciones continúen y se amplíen.

Agregó: "Se ha anunciado que habrá nuevas pesquisas, que habrá un 2.0 y nosotros esperamos que eso sea así porque este pueblo sabe que los que están presos no son todos".

"Este pueblo votó por nosotros (PRM) para luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad", indicó el legislador, al reiterar su llamado al Ministerio Público para que actúe con diligencia y garantice que los casos en curso lleguen a una sentencia.