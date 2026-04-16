Senador Cristóbal Venerado Castillo presenta reforma buscar cambiar el cobro por residuos sólidos

El senador por la provincia Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo, presentó este jueves un proyecto de ley que busca modificar el artículo 36 de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el objetivo de establecer un esquema de contribución más justo, proporcional y eficiente para las empresas del país.

La propuesta legislativa surge ante las dificultades prácticas que afirma ha presentado el modelo vigente, modificado por la Ley 98-25, el cual ha limitado su efectividad recaudatoria y ha generado obstáculos para su cumplimiento ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En ese sentido, el proyecto plantea una estructura de aportes escalonados en función de los ingresos de las personas jurídicas, permitiendo que pequeñas, medianas y grandes empresas contribuyan de manera equitativa al financiamiento del sistema nacional de residuos sólidos.

Con ello, se busca promover la formalidad, mejorar la eficiencia en la recaudación y garantizar recursos sostenibles para enfrentar los desafíos ambientales del país.

Creación de un fondo para mitigar efectos negativos

La iniciativa también establece la creación y fortalecimiento de un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos, el cual será administrado a través de un fideicomiso, asegurando mayor transparencia en el uso de los recursos.

"El país necesita soluciones equilibradas que protejan el medio ambiente sin afectar la capacidad productiva. Esta reforma garantiza mayor justicia contributiva y fortalece la sostenibilidad del sistema", expresó el legislador.

Asimismo, el proyecto contempla la indexación anual de los montos conforme al índice de precios al consumidor (IPC), así como la posibilidad de deducir la contribución del impuesto sobre la renta, lo que representa un incentivo para el cumplimiento por parte del sector empresarial.