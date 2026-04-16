Diputado somete iniciativa para mejorar el drenaje pluvial en Santo Domingo y el Distrito Nacional

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, ofrece detalles a la prensa sobre el proyecto para mejorar el drenaje en el Gran Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, depositó este jueves ante el Congreso Nacional un proyecto de resolución orientado a buscar soluciones frente a las recurrentes inundaciones que afectan a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La iniciativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir a los ministerios correspondientes para la construcción de un sistema de drenaje pluvial adecuado en ambas demarcaciones, con el objetivo de mitigar y dar solución a este problema.

El diputado destacó que las lluvias intensas continúan provocando inundaciones en el Gran Santo Domingo, afectando viviendas y parqueos soterrados, además de causar daños a cientos de vehículos y filtraciones en apartamentos.

Advirtió que el cambio climático y los fenómenos atmosféricos representan un riesgo creciente para la población, ya que los aguaceros, cada vez más intensos e impredecibles, generan pérdidas materiales, dañan infraestructuras y ponen en peligro la vida humana.

Plan para mejorar el drenaje pluvial

Raposo recordó que en 2012 la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaboró un plan maestro de alcantarillado sanitario para el Gran Santo Domingo, cuyo desarrollo se estimaba en una inversión de 600 millones de dólares.

El legislador explicó que la cifra, ajustada por inflación, ascendería actualmente a unos 750 millones de dólares. En ese contexto, sugirió al mandatario a tomar esos recursos de las reservas internacionales del país, las cuales, según el Banco Central, superan los 16 mil millones de dólares.

Señaló que 750 millones de dólares representan el 4.7 % de las reservas internacional que posee la República Dominicana, por lo que considera que se puede brindar una solución oportuna y definitiva a la problemática del sistema de drenaje pluvial del Gran Santo Domingo.