La reforma laboral se hunde otra vez entre retrasos, desinterés y falta de acuerdos

La comisión que estudia la reforma laboral en la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque estuvo pautada para aprobarse en esta fecha, según promesas de las autoridades congresuales que manejan la iniciativa, la dilatada reforma laboral se enfrenta otra vez a una serie de retrasos, desinterés y falta de acuerdos que alargan la aprobación de una pieza que da vueltas en el Congreso desde octubre de 2024.

El presidente de la comisión que estudia la pieza, el diputado Mélido Mercedes, había prometido hace dos semanas que la reforma laboral estaría lista "en unos días", ya que solo restaban alrededor de nueve artículos por estudiar. Sin embargo, ayer afirmó que "aún quedan artículos" para analizar y que la próxima reunión para debatir la propuesta será el martes próximo.

A su aseveración de retrasos constantes se suma la afirmación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien reveló, tras una reunión con los presidentes de comisiones, que antes de aprobar la reforma laboral se busca "lograr primero una baja en las tensiones entre los sectores laboral y empresarial".

"Tenemos el firme compromiso de que en esta legislatura vamos a darle salida, hemos estado tratando de lograr primero una baja de las tensiones entre los sectores laboral y el sector empresarial para lograr que la misma pueda ser fructificada ya en esta legislatura o en este año legislativo", dijo expresamente Pacheco, lo que abre la posibilidad de que la reforma se tome más meses antes de su aprobación definitiva.

Falta de acuerdos

La "baja en las tensiones" a la que se refiere Pacheco se basa en una recurrente falta de acuerdos entre los sindicalistas que representan a los trabajadores y los empresarios que, hasta la fecha, no han logrado ponerse de acuerdo en temas como la cesantía o las multas para los empleadores que se retrasen en el pago del referido beneficio.

En medio de las versiones contradictorias sobre el avance real del proyecto, el diputado Mercedes, que ha dirigido por meses los análisis del polémico proyecto, indicó que actualmente restan entre cinco y siete artículos por conocer, aunque insistió en que la comisión que dirige logró adelantar "de manera significativa" en las últimas jornadas.

El legislador explicó que durante esta semana la comisión avanzó en puntos que calificó como conflictivos, lo que, a su juicio, coloca la discusión en una etapa final.

Choque y desinterés

No obstante, achacó las dificultades para concluir con la reforma laboral a la dinámica interna del Congreso, en la que los diputados participan en múltiples comisiones con horarios simultáneos, lo que limita la continuidad de los trabajos en torno a la reforma laboral.

En ese sentido, proyectó que el conocimiento de la pieza podría concluir en una próxima reunión, justo como lo prometió antes de la Semana Santa.

Pese a los retrasos acumulados, Mercedes sostuvo que existe interés y empeño por parte de los miembros de la comisión para terminar el estudio y rendir el informe correspondiente ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Con los nuevos atrasos y los pendientes sumados a la pieza, el plazo para aprobarla se aleja aún más. De acuerdo con los reglamentos congresuales y la Constitución, si la reforma laboral no se aprueba en esta legislatura, que concluye en julio, perimirá

La aprobación definitiva del proyecto también se tambalea porque, consecuentemente, el proyecto, tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, debe volver al Senado para la misma ronda de aprobaciones.

El proyecto de reforma laboral que se mueve en el Congreso fue presentado por primera vez a los legisladores en octubre de 2024 y contempla novedades como la regulación del teletrabajo, el trabajo doméstico, más días de vacaciones y una mayor licencia de paternidad.