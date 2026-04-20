Los empleados de los diputados y sus bloques cuestan más de RD$33 millones cada mes

Sesión en la Cámara de Diputados. Cada diputado tiene cuatro personas a su servicio, menos Alfredo Pacheco que tiene dos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados destina cada mes más de 33 millones de pesos al pago de la nómina del personal de apoyo de los legisladores —cuatro empleados por cada diputado— y a los contratados al servicio de los bloques partidarios. Por ejemplo, solo el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) dispone de 41 trabajadores, trece de los cuales son secretarias.

Según la última nómina de "libre nombramiento y remoción", correspondiente a marzo del 2026, cada diputado cuenta con cuatro empleados para servicios de asistencia legislativa y transporte.

A esta estructura individual se suma el personal asignado a los bloques partidarios, que también disponen de empleados financiados con fondos públicos para labores administrativas y de coordinación política dentro del Congreso.

En conjunto, la suma de estos cargos configura una nómina de apoyo legislativo que en marzo sumaba 893 contratados, que representan un gasto mensual de 33,192,210.25 pesos.

En específico, cada diputado cuenta con un asistente legislativo, que gana mensualmente 35,200 pesos; un chofer, que devenga un sueldo de 49,500 pesos; un mensajero interno, al que se le paga 27,500 pesos y una secretaria, con un salario de 33,000 pesos.

El único legislador que no tiene los habituales cuatro empleados es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que solo cuenta con dos secretarias que, en total, ganan 66,000 pesos mensuales.

A diferencia del Senado, donde la cantidad de empleados por legislador varía considerablemente, en la Cámara Baja el esquema es más uniforme en cuanto al número de colaboradores asignados a cada uno.

La nómina de empleados de los diputados se suma a otra lista de beneficios con que cuentan y que abarca pagos por viáticos, dietas, gastos de representación, exoneración de vehículos y un sueldo registrado de 320,000 pesos mensuales.

Hay desigualdades en los bloques

Aunque la cantidad del personal de los diputados se distribuye de manera uniforme, el gran peso del gasto en la nómina de la Cámara recae en las estructuras de los bloques partidarios.

Los registros de la nómina de marzo de 2026 indican que el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente cuenta con la mayoría congresual en el Poder Legislativo, tiene 41 empleados.

Solo para el bloque del PRM, la Cámara de Diputados destina 1,643,424.25 mensualmente. En ese grupo de empleados se registran 13 secretarias y otros cargos repartidos entre camareros, técnicos legislativos y administrativos, recepcionistas, choferes y asistentes.

El segundo bloque con más recursos asignados para su personal es el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que, según la nómina más reciente, requiere 1,440,700 pesos para el pago de 24 empleados.

Aunque el PLD es el segundo bloque con mayor gasto en personal, no es la segunda fuerza en la Cámara Baja. Con solo 13 diputados, destina más recursos a su nómina que la Fuerza del Pueblo (FP), que con 27 legisladores cuenta con menos empleados y menor gasto mensual.

La segunda mayoría, que es la Fuerza del Pueblo, tiene 12 empleados y paga 737,500 pesos mensuales. En total las nóminas de las estructuras del PRM, el PLD y la FP, le cuestan al Estado 3,821,624.25 pesos mensuales.

Los demás bloques partidarios, aunque también tienen su nómina de empleados, solo cuentan con entre 16 a cuatro trabajadores.

Con hasta 69 servidores La dinámica de los empleados asignados a los legisladores se replica igual en ambas cámaras congresuales. En ningún artículo de los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados se habla expresamente sobre la facultad de destinar recursos de los órganos legislativos para pagar el personal particular de los congresistas. Aunque en ambas cámaras este esquema de personal se maneja sin una reglamentación expresa, en la de los diputados lo común son cuatro empleados por legislador, mientras que en el Senado se registra una cantidad de hasta 69 colaboradores por senador, según las nóminas oficiales. De acuerdo con la nómina del Senado correspondiente a febrero de 2026, sus 32 legisladores cuentan con 1,284 empleados, que representan un gasto mensual de 41 millones de pesos.