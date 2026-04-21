Senado aprueba en primera lectura proyecto para pagar "deudas viejas" a contratistas del Estado

Sesión del Senado este martes 21 de abril del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Con 19 votos a favor y seis en contra, el Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas viejas a contratistas del Estado y crea una comisión para revisar las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.

La iniciativa, que fue leída íntegramente antes de su aprobación, busca establecer un mecanismo de validación para saldar compromisos acumulados durante décadas, algunos de los cuales datan desde 1996.

Según consta en el proyecto, entre los beneficiarios hay contratistas que aún esperan pagos y otros que incluso han fallecido sin recibir la compensación correspondiente.

Sustitución de versión anterior

El proyecto proviene de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en dos lecturas consecutivas mediante un procedimiento acelerado y sin el respaldo de la oposición.

Está pieza legislativa sustituye una versión anterior aprobada en enero de este 2026, la cual fue observada por el presidente Luis Abinader.

El Poder Ejecutivo objetó esa legislación alegando que no identificaba con precisión a los contratistas beneficiarios ni establecía claramente las fuentes de financiamiento para honrar las deudas.

A diferencia de la propuesta anterior, que contemplaba un listado cerrado de 571 acreedores con montos definidos, la nueva pieza cambia el enfoque y dispone la creación de una comisión encargada de revisar, validar y confirmar cada caso antes de autorizar cualquier pago.

Este nuevo esquema busca, según sus proponentes, garantizar mayor transparencia en el proceso.

Proceso de aprobación

La iniciativa deberá ser conocida en una segunda lectura en el Senado antes de su aprobación definitiva.

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