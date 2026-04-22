La reforma policial en el Senado: cuatro meses con pocos avances y choques de comisiones

Parte de la comisión del Senado que estudia el proyecto de la reforma policial. ( FUENTE EXTERNA )

En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado el proyecto de ley para la reforma policial que, cuatro meses después de su sometimiento formal, no ha pasado de los trámites iniciales y se vislumbra como otra de las iniciativas en riesgo de perimir.

La comisión especial que estudia el proyecto se reunió este martes por más de dos horas e informó que, a pesar de que lleva cuatro meses con la propuesta en sus manos, apenas va por la etapa inicial de lectura completa del proyecto, por lo que restan otros trámites largos como los debates, la redacción del informe y las votaciones internas.

El presidente de la comisión especial que estudia la reforma policial, el senador Franklin Romero, explicó este martes que el equipo que dirige apenas va en la lectura del proyecto hasta el artículo 40, de los 315 que contiene la propuesta.

El proceso legislativo, según dijo, lleva tres semanas de trabajos enfocadas únicamente en la lectura, a pesar de que el proyecto reposa en el Senado desde diciembre.

Al ser cuestionado sobre el retraso en el estudio de la pieza, Romero lo atribuyó al choque entre comisiones en el Senado, que obliga a los congresistas a asistir a varios equipos a la vez o muy consecutivamente.

"Pensábamos leerlo en dos o tres semanas, pero dada la cantidad de comisiones que hay acá, se nos ha hecho muy difícil nosotros poder concluir con la lectura de este proyecto", acotó el senador de la provincia Duarte.

En ese sentido, explicó que los 32 senadores deben repartirse entre 23 comisiones permanentes y especiales para avanzar con el grueso de proyectos que tienen bajo estudio, lo que provoca que, para el caso específico de la reforma policial, solo se destinen una o dos reuniones por semana.

"Yo mismo estoy en siete comisiones permanentes y he estado en cuatro o cinco comisiones especiales. O sea, que es mucho trabajo que tenemos", agregó.

Además de los retrasos y los choques de comisiones, otro aspecto que retardó el avance del proyecto fue la pausa legislativa provocada por el cierre de la pasada legislatura el pasado 12 de enero, cuando los legisladores detuvieron sus labores por más de un mes, hasta el 27 de febrero.

El riesgo de perimir El proyecto de ley de la reforma policial lleva cuatro meses en el Senado. Fue depositado en diciembre, durante la legislatura que abarca los meses agosto-enero, por lo que, con la actual legislatura que comenzó el 27 de febrero, ya cuenta con dos legislaturas en los archivos del Senado.Según la Constitución, los proyectos de ley tienen una vigencia de dos legislaturas. Si no son aprobados en esos períodos, perimen y deben ser reintroducidos y estudiados desde cero.

La reforma policial, con el avance que lleva, corre el riesgo de perimir, ya que carga con pasos legislativos en el Senado que aún no han sido cumplidos y además debe cumplir el mismo proceso en la Cámara de Diputados antes de aprobarse definitivamente.

Lo que contempla el proyecto

La propuesta de la reforma policial forma parte de las enmiendas impulsadas por el presidente Luis Abinader desde que inició su segundo mandato y que incluye otras piezas similares como la reforma constitucional, la fiscal, la educativa y la laboral.

El proyecto establece en su artículo 147 que los agentes quedan prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en ministerios, direcciones y entidades del Estado, salvo en situaciones excepcionales sustentadas en riesgo y con una autorización del Ministerio de Interior y Policía.

La iniciativa, considerada en sus propios argumentos como una reestructuración profunda del modelo policial, también redefine el uso de la fuerza y detalla, entre los artículos 148 y 161, que la actuación policial deberá regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Entre los artículos 127 y 132, se propone la creación del Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, una entidad responsable de certificar competencias, validar conocimientos y controlar el desempeño de todo el personal.