Una comisión especial agilizará nueva ley menos agresiva con el pago de residuos sólidos

La comisión especial deberá rendir un informe sobre la reforma a la ley de residuos sólidos ( FUENTE EXTERNA )

A la espera de que el Poder Ejecutivo elabore una propuesta que modifique la actual Ley de Residuos Sólidos, que solo lleva un año de vigencia, los legisladores decidieron crear una comisión especial en el Senado que agilizará una nueva normativa sobre desechos.

Las dos propuestas de leyes que se analizarán buscan ser menos agresivas con las empresas y sus pagos por los residuos sólidos, enfocándose en cobrar únicamente por los desechos que se generen y no por las ganancias de los establecimientos.

Aunque la mayoría de los artículos de la Ley 98-25 no tienen objeción, algunos puntos de la norma, en específico los dirigidos al cobro por los residuos sólidos, han provocado que los poderes Legislativo y Ejecutivo confeccionen otra propuesta para alivianar las quejas de los empresarios y los comerciantes.

La comisión especial que estudiará las nuevas propuestas para cambiar la ley está integrada por los senadores Guillermo Lama, Gustavo Lara, Antonio Marte, Aneudy Ortíz, Lía Díaz, Félix Bautista, Julito Fulcar, Alexis Victoria Yeb, Dagoberto Rodríguez, Ginnette Bournigal y Aracelis Villanueva.

Las propuestas

Una de las propuestas que analizará la comisión es autoría del senador Edward Espiritusanto, en la que se plantea que el cobro por los residuos sólidos se implemente de acuerdo a los desechos generados por cada establecimiento y no por las ganancias de cada empresa, como está estipulado actualmente.

Según la pieza de ley, la nueva normativa tendría tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para quienes generan mayores volúmenes de residuos.

El otro proyecto de ley, autoría del senador perremeísta Cristobal Venerado Castillo, replantea el cobro de los residuos sólidos y los reduce. De aprobarse, los establecimientos pagarían entre 1,500 y 337,500 pesos, según sus ganancias. Actualmente, la ley contempla contribuciones entre 3,000 y 675,000 pesos.

Las quejas de comerciantes

Ante las quejas de los comerciantes sobre el cobro de los residuos sólidos que califican como "abusivo", el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, prometió una reforma a la ley que sería sometida al Congreso en la actual legislatura, prevista para concluir en julio de este año.

En una reunión con el liderazgo congresual y con el ministro Lovatón, algunos gremios como la Federación Dominicana de Comerciantes, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina y la Central de Detallistas Unidos, representantes del sector ferretero, entre otros, se quejaron de los montos de la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos, y pidieron una reforma más ajustada a la realidad empresarial.