Senadores piden a Pacheco acelerar la reforma laboral como agiliza otros proyectos

En medio de las retrancas con el proyecto de la reforma laboral, varios senadores, que integraron hace meses una comisión especial para aprobar la enmienda, pidieron el miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acelerar la aprobación de la pieza como lo hace con otras propuestas de leyes.

Los senadores Rafael Barón Duluc y Moisés Ayala (ambos del PRM), quienes formaron parte del equipo que estudió la reforma laboral, criticaron el retraso de la pieza en la Cámara de Diputados y pidieron a Pacheco que use su liderazgo congresual para destrabar un proyecto que ya lleva un año y medio sin conclusiones claras.

Al respecto, el diputado Barón Duluc, representante de La Altagracia, llamó puntualmente a Pacheco a que "coja el proyecto de las manos" e impulse su aprobación en la cámara que dirige, de forma que la pieza vaya al Senado sin trabas.

"El presidente de la Cámara es un hombre muy sensato y con mucho control de su cámara, que cuando ha querido imponer un proyecto y aprobar un proyecto, se ha aprobado", especificó el senador sin puntualizar algún caso específico.

Aunque no mencionó algún proyecto en particular, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas y con solo una semana de estudios el proyecto de ley que ordena pagar obras ejecutadas desde hace más de 30 años. La pieza es autoría de Pacheco y se aprobó con solo dos reuniones de estudios.

Otro que llamó a Pacheco a usar su liderazgo para agilizar la reforma laboral fue el senador Moisés Ayala, también del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien expresó que "ya está bueno" de seguir estudiando la reforma laboral, al recordar que el presidente de los diputados prometió su aprobación para la actual legislatura, sin que hasta la fecha haya una garantía de aprobación rápida.

El "ping-pong" con la reforma

La reforma laboral, aprobada en el Senado en octubre de 2025 tras poco más de dos meses de estudio desde su introducción el 16 de agosto de ese mismo año, permanece aún en la Cámara de Diputados casi seis meses después sin que haya superado el trámite de las comisiones.

En ese período, la iniciativa no solo ha sido objeto de revisión, sino también de modificaciones que obligarán a devolverla al Senado, reactivando un ciclo legislativo que podría provocar la caducidad de la reforma más atropellada del presidente Luis Abinader.

Ese ciclo, establecido en el artículo 99 de la Carta Magna, implica que cualquier cambio introducido por una de las cámaras debe ser conocido nuevamente por la otra.

Si no hay consenso sobre esas modificaciones, el proyecto puede entrar en un intercambio sucesivo entre ambas cámaras que, lejos de acelerar la aprobación de la reforma laboral, prolonga su permanencia en el Congreso e incluso puede provocar que perima.

Con todo el trámite restante, el proyecto de la reforma laboral se complica en el Congreso ya que solo cuenta hasta el 26 de julio de este año para aprobarse o, de lo contrario, perimiría otra vez, como sucedió hace un año.

La reforma laboral

El proyecto de la reforma laboral ha sido, hasta la fecha, la enmienda más torpedeada de las que ha propuesto el presidente Luis Abinader durante su segundo mandato.

Si se aprueba, el nuevo Código de Trabajo incluiría la regulación del teletrabajo, la inclusión del trabajo doméstico en la ley, más días de vacaciones, el aumento de la licencia paterna, más amplitud en casos de duelo y una mejor regulación para los conflictos laborales.