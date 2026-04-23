Propuesta de ley busca poner freno a las estafas inmobiliarias y regular la publicidad engañosa

El proyecto es autoría de tres legisladores, entre ellos el de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín). ( FUENTE EXTERNA )

El Senado aprobó este jueves en primera lectura un proyecto de ley que busca regular la intermediación inmobiliaria y combatir la publicidad engañosa en República Dominicana.

La iniciativa fue propuesta por los senadores Rafael Barón Duluc (Cholitín), Félix Bautista y Eduard Espiritusanto.

La pieza legislativa tiene como objetivo establecer un marco claro para supervisar, fomentar y organizar el mercado inmobiliario, garantizando que la promoción, comercialización y ejecución de transacciones se realicen de forma ética, transparente y ordenada.

Licencias para intermediarios inmobiliarios

Uno de los puntos a descartar del proyecto es que toda persona física o jurídica que desee ejercer como intermediario inmobiliario deberá obtener una licencia de operación, la cual será emitida por una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, adscrita al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).

Esta licencia deberá renovarse anualmente.

El proyecto también crea esta dirección como órgano regulador encargado de ejecutar, supervisar y fiscalizar las actividades del sector, incluyendo la emisión de licencias, inspección de operaciones y cumplimiento de las normativas.

Quedan excluidas de esta regulación las ventas directas realizadas por propietarios, así como la asesoría legal ofrecida por profesionales del derecho y las transacciones realizadas por apoderados legales debidamente autorizados.

Fin a la improvisación en el sector

El senador Duluc explicó que la iniciativa responde a la falta de regulación histórica en el sector, donde, según indicó, "cualquiera podía desarrollar un proyecto sin permisología, publicitarlo y venderlo".

"Ahora, para tú poder siquiera publicitar un proyecto, tienes que demostrar que es real y que cuenta con los permisos correspondientes. Esto ayudará a evitar estafas que, aunque no son masivas, sí son significativas porque afectan a personas que invierten los ahorros de toda su vida", expresó.

Agregó que la normativa también contribuirá a mejorar la imagen del país y fortalecer la confianza de inversionistas locales y de la diáspora.

Seguridad para inversionistas

De su lado, el senador Espiritusanto destacó que la iniciativa surge ante el creciente temor de inversionistas, especialmente dominicanos en el exterior, debido a casos de fraude inmobiliario.

"Hemos visto cómo la diáspora ha perdido la confianza para invertir en el país por estafas. Este proyecto busca garantizar que toda inversión pase por filtros y tenga respaldo legal", afirmó.

Indicó además que el proyecto contempla sanciones severas para quienes incurran en prácticas fraudulentas o publicidad engañosa.

Próximo paso legislativo

La propuesta, que surge de la fusión de tres iniciativas legislativas, deberá ser conocida en segunda lectura en el Senado. De ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.