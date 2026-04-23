Propuesta de ley busca poner freno a las estafas inmobiliarias y regular la publicidad engañosa
La nueva legislación establece que todos los intermediarios inmobiliarios deben obtener una licencia de operación
El Senado aprobó este jueves en primera lectura un proyecto de ley que busca regular la intermediación inmobiliaria y combatir la publicidad engañosa en República Dominicana.
La iniciativa fue propuesta por los senadores Rafael Barón Duluc (Cholitín), Félix Bautista y Eduard Espiritusanto.
La pieza legislativa tiene como objetivo establecer un marco claro para supervisar, fomentar y organizar el mercado inmobiliario, garantizando que la promoción, comercialización y ejecución de transacciones se realicen de forma ética, transparente y ordenada.
Licencias para intermediarios inmobiliarios
Uno de los puntos a descartar del proyecto es que toda persona física o jurídica que desee ejercer como intermediario inmobiliario deberá obtener una licencia de operación, la cual será emitida por una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, adscrita al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Esta licencia deberá renovarse anualmente.
El proyecto también crea esta dirección como órgano regulador encargado de ejecutar, supervisar y fiscalizar las actividades del sector, incluyendo la emisión de licencias, inspección de operaciones y cumplimiento de las normativas.
Quedan excluidas de esta regulación las ventas directas realizadas por propietarios, así como la asesoría legal ofrecida por profesionales del derecho y las transacciones realizadas por apoderados legales debidamente autorizados.
Fin a la improvisación en el sector
El senador Duluc explicó que la iniciativa responde a la falta de regulación histórica en el sector, donde, según indicó, "cualquiera podía desarrollar un proyecto sin permisología, publicitarlo y venderlo".
"Ahora, para tú poder siquiera publicitar un proyecto, tienes que demostrar que es real y que cuenta con los permisos correspondientes. Esto ayudará a evitar estafas que, aunque no son masivas, sí son significativas porque afectan a personas que invierten los ahorros de toda su vida", expresó.
Agregó que la normativa también contribuirá a mejorar la imagen del país y fortalecer la confianza de inversionistas locales y de la diáspora.
Seguridad para inversionistas
De su lado, el senador Espiritusanto destacó que la iniciativa surge ante el creciente temor de inversionistas, especialmente dominicanos en el exterior, debido a casos de fraude inmobiliario.
"Hemos visto cómo la diáspora ha perdido la confianza para invertir en el país por estafas. Este proyecto busca garantizar que toda inversión pase por filtros y tenga respaldo legal", afirmó.
Indicó además que el proyecto contempla sanciones severas para quienes incurran en prácticas fraudulentas o publicidad engañosa.
Próximo paso legislativo
La propuesta, que surge de la fusión de tres iniciativas legislativas, deberá ser conocida en segunda lectura en el Senado. De ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.