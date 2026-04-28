El presidente del Senado respalda la minería en San Juan y asegura que no afectará la agricultura

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Tras la huelga general que se extendió por 24 horas en la provincia San Juan de la Maguana en contra del proyecto minero de la empresa GoldQuest, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este martes la actividad extractiva y aseguró que la minería y la agricultura pueden coexistir sin inconvenientes.

El legislador, que representa a la provincia Sánchez Ramírez, reiteró su postura a favor de la explotación minera, al afirmar que se trata de una actividad "indispensable en la vida moderna".

"He sido muy coherente: soy pro minería, porque sin la minería la vida del hombre hoy día sería invivible", expresó, al tiempo que cuestionó a quienes se oponen a este tipo de proyectos mientras utilizan productos derivados de esa industria.

En ese sentido, sostuvo que no existe incompatibilidad entre la minería y la producción agrícola, al poner como ejemplo la provincia Sánchez Ramírez, la que representa en el Senado y en la que existe el proyecto de minería Barrick Gold.

Según explicó, en los próximos días presentará datos estadísticos para comparar la producción agrícola de esa demarcación con la de San Juan de la Maguana, asegurando que en varios rubros la provincia que representa muestra mayor productividad.

Al abordar el tema ambiental, reconoció que toda explotación minera genera impacto, pero aseguró que este puede ser controlado si se realiza de manera responsable.

"Cuando hay una explotación minera, todo el mundo sabe que hay un impacto ambiental, pero cuando se hace de forma responsable, se controla a su mínima expresión", indicó.

Lo que sucede en San Juan

Mientras tanto, en San Juan de la Maguana, diversos sectores sociales paralizaron sus actividades el lunes en rechazo al proyecto minero que impulsa GoldQuest en la zona de Romero.

De su lado, la empresa GoldQuest explicó recientemente en una rueda de prensa que actualmente se encuentra en una fase de exploración del yacimiento e indicó que los trabajos están enfocados en realizar estudios de evaluación de impacto ambiental, los cuales determinarán si el proyecto es viable desde ese punto de vista.

Decreto de protección

Ante el panorama, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 236-26 y 285-26 con el objetivo de continuar las acciones orientadas al desarrollo integral de la provincia San Juan, tanto en el ámbito económico como social.