Los diputados aprueban y envían a Abinader el proyecto que salda deudas viejas a contratistas

Después de recibirlo del Senado con algunas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en única discusión el proyecto de ley que pagaría las deudas viejas por obras ejecutadas con o sin contrato, algunas con hasta más de 30 años de realizadas.

El proyecto de ley es un sustituto de otra pieza congresual que fue aprobada en enero de este año, pero que fue observada por el presidente Luis Abinader porque no identificaba fielmente a los contratistas y porque no detallaba de dónde saldrían los fondos para el pago.

Originalmente el proyecto fue aprobado en dos discusiones en la Cámara de Diputados, luego fue al Senado, donde se modificó para agregar más obras que se ejecutaron en infraestructuras escolares de todo el país.

De hecho, una comisión de revisión de infraestructuras del Gobierno informó al Congreso que las obras agregadas en el proyecto son el fruto de una revisión que se hizo por meses para enlistar las construcciones y los correctivos.

Los detalles del proyecto

A diferencia de la pieza previa, que reconocía de forma directa un conjunto de deudas y ordenaba su pago a 571 contratistas ya identificados, el nuevo proyecto cambia el enfoque y crea una comisión que deberá revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.

Esta comisión, según el proyecto, tendrá la facultad de rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, pero no podrá incluir nuevos beneficiarios.

Mientras el proyecto anterior partía de un listado cerrado de acreedores y montos a pagar, el nuevo texto somete esos mismos casos a un proceso de validación y confirmación.

La oposición rechaza el proyecto

Como sucedió en las dos aprobaciones anteriores del mismo proyecto, los opositores en la Cámara de Diputados votaron en contra del proyecto por considerar que la pieza no está clara y que fue aprobada con mucha rapidez.

En ese sentido, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, cuestionó que la ley aprobada no contemple exactamente los montos de las obras ni los lugares donde se realizaron las ejecutorias.

Mientras que el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó la urgencia con la que el Congreso lleva la pieza de ley, dijo que la propuesta no es totalmente transparente y pidió que, para aplicar una aprobación más confiada, el proyecto se estudie con más detenimiento en una comisión.

A pesar de las críticas, el proyecto de ley quedó aprobado con 97 votos a favor y ahora se dirige al Poder Ejecutivo para que el presidente Abinader decida si lo promulga o lo observa.