Senado aprueba ley para regular intermediación inmobiliaria y blindar inversiones ante estafas

El Senado aprobó este miércoles en segunda lectura y a unanimidad el proyecto de ley que busca regular la intermediación inmobiliaria y frenar la publicidad engañosa en el país.

La iniciativa, propuesta por los senadores Rafael Barón Duluc (Cholitín), Félix Bautista y Eduard Espiritusanto, establece un marco normativo para supervisar, organizar y transparentar el mercado inmobiliario, con el objetivo de garantizar transacciones más seguras y confiables.

Entre sus disposiciones, el proyecto ordena que toda persona física o jurídica que desee ejercer como intermediario inmobiliario deberá obtener una licencia de operación, emitida por una nueva Dirección General de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria, adscrita al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).

Este permiso deberá renovarse cada año.

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Creación de un órgano rector del sector

La pieza también crearía esta dirección como órgano rector del sector, con facultades para emitir licencias, supervisar operaciones, fiscalizar actividades y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes.

El proyecto excluye de su alcance las ventas directas realizadas por propietarios, así como la asesoría legal brindada por abogados y las transacciones ejecutadas por apoderados legales debidamente autorizados.

Tras la lectura íntegra del proyecto, el senador Eduard Espiritusanto advirtió sobre las estafas inmobiliarias, especialmente en polos turísticos del este del país, donde, según dijo, se registran casos frecuentes que afectan incluso a la diáspora.

"A diario estafan a personas. No existe una ley lo suficientemente fuerte para controlar estas prácticas. Con esta iniciativa buscamos dar mayor seguridad, sobre todo a los inversionistas extranjeros", sostuvo.

Modificaciones para proteger al consumidor

En tanto, el senador Alexis Victoria Yeb introdujo modificaciones de forma para alinear el proyecto y reforzar la protección al consumidor y la transparencia en la oferta de bienes y servicios. También se ajustaron aspectos de numeración y redacción sin alterar el contenido de fondo.

La propuesta, que surge de la fusión de tres iniciativas legislativas, ahora será remitida a la Cámara de Diputados para continuar su trámite.